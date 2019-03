Deine Stars aus der zweiten Reihe!

Ashley Tisdale (25) Woher kennt man sie? Einen Namen gemacht hat sich die Schauspielerin als Sharpay in "High School Musical 1-3". Aber sie spielte auch eine Hauptrolle in "Hotel Zack & Cody"! In der Fortsetzung "Zack & Cody an Bord" übernahm sie eine Gastrolle. Ihre Rolle: Maddie Fitzpatrick Sie spielt Maddie Fitzpatrick, die an der Süßwarentheke des Hotels arbeitet. Wie auch Cody schreibt sie nur gute Noten in der Schule und hat viele Talente, wie z.B. das Singen!