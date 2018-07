Deine Stars auf Tour!

Die heißesten Tour-News auf BRAVO.de!

Tom Beck

Der ehemalige „Alarm für Cobra 11"-Schauspieler ist inzwischen auch als Musiker super erfolgreich. Drei ausverkaufte Tourneen hat er schon gerockt. Jetzt steht die die „ Americanized“-Tour 2013 an! Genauso heißt auch sein zweites Live-Album, das er in Nashville (Tenessee) aufgenommen hat. Wer Tom Beck live on Stage sehen will - das sind die Termine!

Beck - to the roots - Tour:

23.10.2013 - Aachen - Musikbunker Aachen

24.10.2013 - Hannover - Musikzentrum Hannover

25.10.2013 - Hamburg - Grünspan

26.10.2013 - Berlin - K-17

27.10.2013 - Leipzig - Werk2

29.10.2013 - Nürnberg - Hirsch

05.11.2013 - München - Backstage

06.11.2013 - Münster - Sputnik Halle

09.11.2013 - Oberwesel - Sporthalle

0.11.2013 - Essen - Turock

2.11.2013 - Stuttgart

3.11.2013 - Frankfurt - Batschkapp

5.11.2013 - Giengen - Bürgerhaus Schranne

6.11.2013 - Düsseldorf - ZAKK

The Wanted

© Getty Images

2009 gegründet, geht's seitdem für die fünf britischen Boys Max, Siva, Tom, Nath und Jay steil bergauf. Mittlerweile haben die attraktiven Musiktalente einen regelrechten Hype entfacht: 4,5 Millionen Facebook-Fans, über zehn Millionen verkaufte Singles, rund eine Million verkaufter Alben, Nummer Eins-Hits in UK und Asien. Und jetzt erobern sie auch Deutschland! Innerhalb der „Word Of Mouth World Tour 2014“ kommen The Wanted im Februar für drei Konzerte nach Deutschland - mit BRAVO. Hier sind die Termine:

08.02.2014: Köln / Live Music Hall

2.02.2014: Berlin / Huxleys Neue Welt

24.02.2014: München / Kesselhaus

Der Vorverkauf beginnt am 11. Oktober 2014.

Justin Timberlake

Es wird drei Konzerte von Justin Timberlake in Deutschland geben. Und zwar in Köln, Berlin und Hamburg! Die "The 20/20 Experience World Tour" ist nämlich etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal seit sechs Jahren wird Justin Timberlake in Deutschland wieder Konzerte geben.

Und zwar hier:

20.04.14: Köln, Deutschland - LANXESS arena

24.04.14: Berlin, Deutschland - o2 World

04.05.14: Hamburg, Deutschland - o2 World

Tickets für die Auftritte von Justin Timberlake in Deutschland gibt es ab dem 12. Oktober im Vorverkauf.

One Direction

JUHUUUUU: One Direction kommen mit der "Where We Are"-Tour nach Deutschland! Einen Termin haben sie in Germany zu ihrer Welttournee hinzugefügt:

02.07.2014: ESPRIT Arena in Düsseldorf

© Getty Images

Bruno Mars

Tourdaten

20.10.2013: Mannheim / SAP Arena

21.10.2013: Stuttgart / Schleyerhalle

28.10.2013: Berlin / O2 World

29.10.2013: Hamburg / O2 World

09.11.2013: Düsseldorf / ISS Dome

2.11.2013: München / Olympiahalle