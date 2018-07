Dax: Das Tanz-Genie von Lexington Bridge!

Lexington Bridge sind die neue Boyband-Sensation! Wir stellen dir als erstes Bandmember den süßen Dax O'Callaghan vor!

Lexington Bridge sind die neue Boyband-Entdeckung! Sie beeindrucken durch ihren coolen R'n'B-Sound und tolle Tanz-Choreographien! Doch wie sind die Jungs privat? BRAVO stellt dir alle Bandmitglieder in einer großen Serie vor!

Blonde Haare, strahlend blaue Augen und ein süßes Lächeln - Dax O'Callaghan (geb. am 02.07.1986, Sternzeichen Krebs) ist der Sunnyboy der neuen Super-Band Lexington Bridge! Doch er ist noch viel mehr als das, denn durch sein außergewöhnliches Talent ist der 20-Jährige in seiner Heimatstadt London längst ein Star!

"Auf der Bühne zu stehen war schon als ganz kleiner Junge mein großer Traum", erzählt Dax. "Meine Mutter Wendy hat das schnell gemerkt und mich bei einer Model-Agentur für Kids untergebracht!".

Sein Wunsch, auf der Bühne und vor Kameras zu stehen, war so groß, dass Dax schon als Kind in insgesamt 60 (!) TV-Werbespots mitgespielte! Doch Dax hat noch mehr verborgene Talente. "Ich war auch ein leidenschaftlicher Motocross-Rennfahrer. Mit drei Jahren habe ich begonnen, Rennen zu fahren!". Doch er hat noch weitere Hobbys! Dax liebt es, Piano zu spielen, er steht total auf Fußball und liebt es, zu Kochen.

Sein starker Wille und sein unglaubliches Talent ermöglichten es ihm im jungen Alter von zehn Jahren die Aufnahmeprüfung an der weltberühmten "Sylvia Young Theatre School" in London zu bestehen, an der auch Mega-Stars wie die Spice Girls, All Saints oder die Boyband Blue ausgebildet worden sind!

Von da an kletterte Dax die Karriereleiter unaufhaltsam weiter nach oben. Nach seiner ersten Bühnen-Rolle im Musical "Les Misérables", spielte er in großen englischen Soaps wie der BBC-Serie "East Enders" mit.

Auch tänzerisch ist Dax sehr begabt! In den weltberühmten "Pineapple-Studios" war er mit 18 Jahren der jüngste Tanzlehrer aller Zeiten und wurde kurz darauf ein Mitglied der Boyband Lexington Bridge.

"Dax ist der ruhige Pol der Gruppe", beschreibt ihn Band-Kollege Rob. "Er wirkt ausgleichend auf alle!". Seine innere Ruhe schöpft Dax aus der Religion. "Vor drei Jahren habe ich begonnen, in der Bibel zu lesen. Das hilft mir, mit meinem Stress-Job fertig zu werden!".

Nye, Dax, Ephraim, Rob und Jerome (v.l.) wollen die Charts stürmen!

Ihre erste Single 'Kick back' erscheint am 02.März!

Eine Freundin hat Dax zur Zeit nicht. Doch er erzählt, dass er sehr verträumt und romantisch ist: "Ich liebe romantische Dates, bei denen ich ein Mädchen schön ausführen kann: Kino, Essen oder irgendwas Lustiges wie Bowling oder Eislaufen. Ich halte den Girls immer die Tür auf!".

Ist der süße Brite wirklich so perfekt, wie er wirkt? "Nein", lacht Dax. "Ich habe auch viele Fehler! Ich bin faul, was Hausarbeit betrifft, und ich habe einen Haartick! Ich stehe ständig vorm Spiegel, um meine Frisur zurechtzumachen. Ich hasse nämlich meine Haare! Für mich ist jeder Tag ein Bad-Hair-Day! Das ist mein persönlicher Fluch . . ."

