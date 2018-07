Datenschutzerklärung

Die Internetseiten unter www.bravo.de (im Folgenden "Webseite") sind ein Angebot der Heinrich Bauer Verlag KG (im Folgenden auch "wir", "uns"), ein Unternehmen der Bauer Media Group. Einzelne Funktionen unserer Webseite sind mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung verbunden. Dabei legen wir großen Wert auf den sorgfältigen, rechtmäßigen und transparenten Umgang mit Ihren Daten. Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen informieren wie Sie darüber, welche Arten von Daten zu welchem Zweck erhoben und verarbeitet werden und wie wir dabei den Datenschutz im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben gewährleisten. Für die Nutzung unserer Webseite gilt jeweils die auf dieser Internetseite veröffentlichte Fassung der Datenschutzhinweise. Bitte halten Sie sich über Aktualisierungen der vorliegenden Datenschutzhinweise regelmäßig auf dem Laufenden.

Automatisch erhobene Protokolldaten

Bei jedem Aufruf unserer Webseite werden automatisch die folgenden Browserinformationen in den Logfiles unseres Webservers protokolliert:

IP-Adresse des anfragenden Rechners

die komplette Anfrage an unsere Server inkl. Anfrage-Zeile, http- & identid-Username, Remote Host

auf unserer Webseite aufgerufenene Dateien und URL

Internetseite, von der aus der Aufruf stattfindet

http-Antwort-Code und -Größe

Datum, Uhrzeit, Dauer des Besuchs

Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktionsfähigkeit unserer Webseite sicherzustellen und zu optimieren, eine angemessene Datensicherheit zu gewährleisten und mögliche Cyperangriffe durch Dritte verfolgen zu können. Die Protokolldaten werden unmittelbar gelöscht, sobald sie für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Einsatz von Cookies

Auf unserer Webseite kommen Cookies zum Einsatz, die unterschiedliche Daten speichern können und dabei helfen, Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen und unsere Webseite damit nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Detaillierte Informationen über die von uns verwendeten Cookies und darüber, wie Sie Ihren Browser einstellen müssen, wenn Sie keine Cookies zulassen und/oder einen sog. Opt-Out nutzen möchten, finden Sie in unserer Cookies Policy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Nutzungsbasierte Online-Werbung

Wir nutzen außerdem Cookies, um die Werbeeinblendungen auf unserer Webseite den Interessen der jeweiligen Nutzer anzupassen. Die Auslieferung nutzungsbasierter Online Werbung wird vom digitalen Werbevermarkter Ströer Digital Media GmbH betrieben. Weitere Informationen zu dieser sog. nutzungsbasierten Online-Werbung finden Sie auf den Seiten der Ströer Digital Media GmbH, der Taboola, Inc. sowie der Seeding Alliance GmbH.

Wir weisen darauf hin, dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Ströer Digital Media GmbH, Tabool, Inc. sowie Seeding Alliance GmbH nicht verantwortlich sind.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Teilnahme an Gewinnspielen

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite regelmäßig die Teilnahme an unterschiedlichen Gewinnspielen an. Die von Ihnen bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel angegebenen Daten werden von uns nur zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Sofern wir das Gewinnspiel mit einen Kooperationspartner durchführen, kann eine Weitergabe Ihrer Daten an den Kooperationspartner zur Abwicklung des Gewinnspiels und zur Gewinnausschüttung erforderlich werden, um den Gewinn an Sie auszuschütten. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe der Daten an Dritte oder eine Nutzung der Daten zu Marketingzwecken (z.B. zum Versand von Newslettern) erfolgt nur, soweit sie hierzu zuvor ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben.

Rechtsgrundlage für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Anmeldung zu unseren Newsletter

Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, fragen wir von Ihnen Ihre E-Mail-Adresse und die Art der Newsletter ab, die Sie bestellen möchten. Kurz darauf erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per E-Mail mit der Bitte um Bestätigung Ihrer Newsletterbestellung über einen elektronischen Link. Erst wenn diese Bestätigung erfolgt ist, wird Ihre Adresse in unseren Verteiler aufgenommen und Sie erhalten automatisch die bestellten Newsletter (sog. Double-Opt-in-Verfahren). Die Speicherung Ihrer E-Mail-Adresse erfolgt durch uns nur, um den Versand der Newsletter zu ermöglichen.

Für die technische Durchführung des Versands unserer Newsletter setzen wir den Newletterversand-Serivce "Sailthru" ein, der von der Sailthru, Inc., 160 Varick St., 12th Floor, New York, NY 10013, USA, betrieben wird (im Folgenden "Sailthru"). Der Service von Sailthru dient uns dazu, unsere Newsletter automatisiert und besser auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten zu versenden. Zur Durchführung des Newsletterversands ist es erforderlich, Ihre E-Mail-Adresse an Sailthru zu übermitteln. Zudem erfasst Sailthru die Information, ob die von Sailthru versandten E-Mails geöffnet werden, und ermöglicht so einen besser auf Ihren Bedarf abgestimmten Versand von Newslettern. Sailthru ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifziert und setzt insbesondere die darin formulierten Datenschutz-Prinzipien um, um ein mit dem europäischen Recht vergleichbares Datenschutzniveau zu gewährleisten. Weitere Informationen dazu, wie personenbezogene Daten durch Sailthru verwendet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Sailthru, die unter http://www.sailthru.com/legal abrufbar ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

News-Service per WhatsApp und Facebook-Messenger

Sie haben über unsere Webseite ferner die Möglichkeit, den Versand von News und Informationen rund um die Inhalte und Themen unserer Webseite über die Messaging-Dienste "WhatsApp" oder "Facebook Messenger" zu bestellen. Diesen Service stellen wir über die WhatsBroadcast GmbH, Schwanthaler Straße 32, 80336 München (im Folgenden "WhatsBroadcast") zur Verfügung, die wir mit der technischen Umsetzung des Versands der Nachrichten beauftragt haben.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Der Versand der Nachrichten erfolgt jeweils über ein in unserem Namen erstelltes WhatsApp oder Facebook Messenger Konto. Wenn Sie sich für den Nachrichten-Versand über WhatsApp und/oder den Facebook Messenger über unsere Webseite gemäß der dort beschriebenen Anleitung anmelden, erhält WhatsBroadcast den bei WhatsApp und/oder dem Facebook Messenger hinterlegten Nutzernamen, Ihre Telefonnummer (nur bei Anmeldung über WhatsApp), Angaben zu Ihrem Nutzungsgerät, alle an den Dienst gesandten Nachrichten, sowie Informationen darüber, welche Nachrichten Sie gelesen und angeklickt haben. Sie haben die Möglichkeit, den Versand von Nachrichten durch WhatsBroadcast über WhatsApp und/oder den Facebook Messenger jederzeit abzubestellen, indem Sie die Nachricht "STOP" an das WhatsApp oder Facebook Messenger Konto senden, über das Sie zuvor den Nachrichtenservice bestellt haben. Sie können ferner jederzeit die Löschung der oben genannten Daten bei WhatsBroadcast anfordern, indem Sie die Nachricht "ALLE DATEN LÖSCHEN" an das entsprechende WhatsApp oder Facebook Messenger Konto verschicken.

Informationen zur Nutzung und Bedienung des von WhatsBroadcast umgesetzen News-Services finden Sie auch bei der jeweiligen Bestellung der gewünschten News. Ausführliche Angaben zur Nutzung von personenbezogenen Daten durch WhatsBroadcast erhalten Sie außerdem in den Hinweisen zum Datenschutz von Whatsbroadcast unter https://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz.

Nutzung von Daten durch die Bauer Media Group

Soweit dies erforderlich ist oder Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, dürfen die von Ihnen im Zusammenhang mit der Abonnementbestellung, Newsletterbestellung, Gewinnspielteilnahme, Registrierung als Nutzer oder bei anderen Gelegenheiten ausdrücklich abgefragten Informationen von uns auch an andere Unternehmen der Bauer Media Group übermittelt werden, damit diese die Daten dazu verarbeiten und nutzen können, um Ihnen die jeweils bestellten Services zu erbringen und/oder über Angebote zu Medienprodukten der Bauer Media Group zu informieren.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Google Analytics

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden: “Google”). Google Analytics verwendet Cookies, über die eine Analyse der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglicht wird. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir nutzen Google Analytics dabei mit aktivierter IP-Anonymisierung, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers bzw. Ihrer App verhindern. Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Nähere Informationen über die Datenerhebung und -verarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die Sie unter http://www.google.com/policies/privacy abrufen können.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Skalierbares Zentrales Messverfahren

Unsere Webseite nutzen das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens - zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der

Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite -auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.

2. Art der Daten

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO einen Personenbezug aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IPAdresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.

Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung „ioam.de", ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung ist für einen Browser eindeutig, solange das Cookie oder Local Storage Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen ClientIdentifier ist daher auch dann möglich, wenn Sie andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH nutzen.

Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

3. Nutzung der Daten

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden.

Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

4. Speicherdauer der Daten

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte IPAdresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert.

5. Weitergabe der Daten

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

6. Rechte der betroffenen Person

Die betroffene Person hat folgende Rechte:

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an info@bauerxcel.de. Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen Anfragen sicherstellen müssen, dass es

sich tatsächlich um die betroffene Person handelt.

Widerspruchsrecht

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de

Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es technisch notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten Link zu wiederholen.

Die betroffene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen. Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der

Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu).

Meetrics

Wir setzen auf unserer Webseite den Webanalyse Dienst Meetrics ein, der von der Meetrics GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin, betrieben wird. Wir nutzen den Dienst Meetrics, um die Attraktivität, den Inhalt und die Funktionalität unserer Webseite zu erhöhen und Marketingmaßnahmen besser bewerten zu können. Die Analysen durch Meetrics werden allein aufgrund von anonymisierten Datensätzen durchgeführt und lassen keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zu. Insbesondere werden keine Namen, Adressen, Telefonnummern oder ähnliche direkt zuordbare Daten erhoben oder gespeichert. IP-Adressen werden von Meetric aus technischer Notwendigkeit geloggt, dabei jedoch sofort verschlüsselt (als md5-Hash) und nur verschlüsselt gespeichert. Dieser verschlüsselte Wert dient allein zur technischen Unterscheidung einzelner Seitenbesuche. Die unverschlüsselte IP-Adresse wird unmittelbar nach dem Verschlüsselungsvorgang gelöscht. Durch diese Maßnahmen werden keine Daten gespeichert, die einzelnen Personen zugeordnet werden können. Die Datenschutzerklärung der Meetrics GmbH finden Sie unter https://www.meetrics.com/de/data-privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Sailthru

Wir setzen auf unserer Webseite den Webanalyse Dienst Sailthru ein, der von der Sailthru, Inc., 160 Varick St., 12th Floor, New York, NY 10013, USA, betrieben wird (im Folgenden "Sailthru"). Der Service von Sailthru dient uns dazu, um Informationen über die Nutzung unserer Webseite zu erheben. Wir benutzen diese Informationen, um unsere Webseite und unsere Newsletter besser an beliebte und für den Nutzer interessante Themen anzupassen und zu optimieren. Sailthru ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifziert und setzt insbesondere die darin formulierten Datenschutz-Prinzipien um, um ein mit dem europäischen Recht vergleichbares Datenschutzniveau zu gewährleisten. Weitere Informationen dazu, wie personenbezogene Daten durch Sailthru verwendet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Sailthru, die unter http://www.sailthru.com/legal abrufbar ist.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Audience Project

Wir setzen auf unserer Webseite den Webanalyse- und Umfrage-Dienst Audience Project ein, der von der AudienceProject Aps, Ryesgade 3F, 3rd floor, 2200 Kopenhagen, Dänemark, betrieben wird (im Folgenden "Audience Project"). Der Service von Audience Project dient uns dazu, um Informationen über die Nutzerschaft und Nutzung unserer Website mittels einer aktiven Umfrage und durch passive Nutzungsstatistiken via Cookie oder anderer Tracking-Technologien. Zu den erhobenen Daten bei der aktiven Besucherumfrage zählen beispielsweise und nicht ausschließlich Daten über die Nutzung, soziodemographische Daten und weitere. Zu den erhobenen Daten bei der passiven Nutzungsstatistik zählen beispielsweise und nicht ausschließlich besuchte Inhalte, Gerätetyp-Informationen und weitere. Wir benutzen diese Informationen, um unsere Webseite besser für unsere Nutzer zu optimieren und die Relevanz der Informationen zu erhöhen. Daneben haben Nutzer der Umfrage die Möglichkeit, sich für Newsletter anzumelden. Sowohl die Teilnahme an der Umfrage als auch auch die darin enthaltene Newsletter-Anmeldung erfordern die vorherige Einwilligung durch den Nutzer.

Wir weisen darauf hin, dass wir im Fall der passiven Nutzungsstatistik für die Datenerhebung und -verarbeitung von Audience Project nicht verantwortlich sind.

Weitere Informationen dazu, wie personenbezogene Daten durch Audience Project verwendet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Audience Project die unter https://privacy.audiencereport.com/de-DE/for-users/privacy-policy/ abrufbar ist.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung der passiven Nutzungsstatistiken ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung der aktiven Nutzerumfrage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Google Optimize (nur Webseite)

Auf unserer Webseite wird der Webanalyse- und Optimierungsdienst "Google Optimize" eingesetzt, die von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google Optimize") bereitgestellt werden. Wir nutzen den Dienst Google Optimize, um die Attraktivität, den Inhalt und die Funktionalität unserer Webseite zu erhöhen, indem wir neue Funktionen und Inhalte einem prozentualen Anteil unserer Nutzer ausspielen und die Nutzungsänderung statistisch auswerten. Google Optimize ist ein Unterdienst von Google Analytics (siehe Abschnitt Google Analytics).

Google Optimize verwendet Cookies, über die eine Optimierung und Analyse der Benutzung unserer Webseite durch Sie ermöglicht wird. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir nutzen Google Optimize dabei mit aktivierter IP-Anonymisierung, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Optimierungstest und die zugehörigen Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern. Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Nähere Informationen über die Datenerhebung und -verarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die Sie unter http://www.google.com/policies/privacy abrufen können.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Google Fonts

Auf unserer Webseite werden Schriftarten eingesetzt, die von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google") bereitgestellt werden. Mithilfe dieser Schriftarten passen wir das Layout unserer Website an. Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, die eine solche Schriftart enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Google kann dadurch etwa die Information erhalten, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Google nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Google finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Taboola Empfehlungen

Auf unseren Seiten sind Plugins des Dienstes "Taboola" eingebunden. Diese Plugins werden angeboten durch die Taboola, Inc. 1115 Broadway, 7th Floor , B15New York, New York 10010, USA (im Folgenden "Taboola"). Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, auf der ein solches Plugin eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den Taboola-Servern aufgebaut. Dies ermöglicht es, Ihnen zu Ihren persönlichen Interessen passende Inhalte zu empfehlen. Mittels Cookies ermittelt Taboola, welche Websites sie besucht haben und welche Internetseiten sie auf unserer Webseite nutzen. Die Nutzungsprofile werden unter Verwendung von Pseudonymen erstellt und nicht mit den Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Sie lassen so keine Rückschlüsse auf persönliche Daten zu. Ihre IP-Adresse wird dabei gekürzt an Taboola übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Taboola nicht verantwortlich sind. Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Taboola sowie Opt-out Möglichen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Taboola Abschnitt "Users" unter https://www.taboola.com/privacy-policy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Tracdelight

Unsere Website ist Mitglied im Affiliate-Netzwerk "tracdelight", das von der Tracdelight GmbH, Arabellastr. 23, 81925 München (im Folgenden "tracdelight"). tracdelight setzt ein Cookie und speichert Ihre IP-Adresse, wenn Sie auf ein bei uns eingebundenes Produkt klicken. Dadurch wird im Fall eines späteren Produktkaufs die Zuordnung zu uns ermöglicht und wir können die uns zustehende Provision erhalten. Das Cookie enthält lediglich eine zufällig erzeugte Identifikationsnummer (ID). Die Speicherdauer des Cookies sowie der IP-Adressse beträgt 90 Tage.

Die Zuordnung von Transaktionen mittels Tracking ist erforderlich, um unsere Werbeleistung ordnungsgemäß abrechnen zu können und durch diese Provision unsere Webseite zu finanzieren. Es findet weder eine Profilbildung statt noch eine Verarbeitung zu werblichen Zwecken.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine weitere Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch tracdelight haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von tracdelight nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch tracdelight finden Sie in der Datenschutzerklärung von tracdelight https://www.tracdelight.com/privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Social Plugins von Facebook

Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (im Folgenden "Facebook") eingebunden (wie etwas der sog. "Gefällt mir"-Button oder das Kommentar-Plugin). Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, auf der ein solches Plugin eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den Facebook-Servern aufgebaut. Facebook erhält dabei die Information, dass die Internetseite aufgerufen wurde. Sind Sie dabei mit Ihrem persönlichen Facebook-Account bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Aufruf der Internetseite Ihrem persönlichen Facebook-Account zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Facebook nicht verantwortlich sind. Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Social Plugins von Twitter

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerkes "Twitter" eingebunden (insbesondere der sog. "Tweet"-Button). Diese Plugins werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (im Folgenden "Twitter"). Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, auf der ein solches Plugin eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den Twitter-Servern aufgebaut. Twitter erhält dabei die Information, dass die Internetseite aufgerufen wurde. Sind Sie dabei mit Ihrem Twitter-Account bei Twitter eingeloggt, kann Twitter den Aufruf der Internetseite Ihrem persönlichen Twitter-Account zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Twitter nicht verantwortlich sind. Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Twitter finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Social Plugins von Pinterest

Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks Pinterest, betrieben von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (im Folgenden "Pinterest"), integriert. Das Pinterest Plugin erkennen Sie an dem “Pin it"-Button auf unserer Seite. Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Pinterest auf. Wenn Sie den Pinterest "Pin it"-Button anklicken während Sie in Ihrem Pinterest-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Internetseiten auf Ihrem Pinterest-Profil verlinken. Dadurch kann Pinterest den Besuch unserer Webseite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Pinterest haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Pinterest nicht verantwortlich sind. Weitere Informationen zur zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Pinterest finden Sie in der Datenschutzerklärung von Pinterest unter http://de.about.pinterest.com/privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Social Plugins von Instagram

Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks Instagram, betrieben von der Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (im Folgenden "Instagram"), integriert. Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Instagram auf. Wenn Sie das Plugin anklicken während Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Internetseiten auf Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Webseite Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung durch Instagram nicht verantwortlich sind. Weitere Informationen zur zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Instagram finden Sie in den Datenschutzrichtlinien von Instagram unter https://help.instagram.com/155833707900388.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Social Plugins von Google Plus

Auf unserer Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerkes „Google Plus“ eingebunden, das von der Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google") betrieben wird. Mithilfe der "+1"-Schaltfläche können Sie Inhalte von unserer Webseite mit anderen Nutzern von Google Plus teilen. Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Auch wenn Sie nicht in Ihrem Google Plus-Account eingeloggt sind, werden möglicherweise bereits hierdurch von Google Nutzungsdaten erhoben und gespeichert. Google kann dadurch etwa die Information erhalten, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Falls Sie in Ihrem Google Plus-Account eingeloggt sind, speichert Google sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt "+1" gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf "+1" angesehen haben. Zudem können Ihre "+1"-Aktivitäten möglicherweise als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Webseiten und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Google haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Google nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Google finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Facebook Unternehmensseiten/Pages

Sie finden uns ebenfalls mit mehreren Unternehmensseiten im sozialen Netzwerk von Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (im Folgenden "Facebook Page"). Unsere Facebook Pages erreichen sie als registrierter und nicht-registrierter Facebook-Nutzer, die Nutzung der Facebook Page ist jedoch registrierten Nutzern vorbehalten. Wir verwenden die Facebook Page um mit ihnen in Kontakt zu treten, ihnen Inhalte anzubieten und auf Rückfragen antworten zu können. Facebook stellt uns hierfür Funktionen wie Kommentare, persönliche Nachrichten und auch Analyse-Werkzeuge bereit. Insbesondere bei den Funktionen für Kommentare und persönliche Nachrichten können wir u.a. ihr Profilfoto und ihren Nutzernamen als Teil der Unterhaltung sehen. Die Analyse-Daten hingegen werden uns lediglich in Form von aggregierten Auswertungen ohne Personenbezug zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verwenden wir unsere Facebook Page, um interessenbasierte Anzeigen auf Facebook zu buchen.

Wir weisen sie darauf hin, dass Facebook bei der Nutzung von Facebook Pages selbst eigene Daten erhebt. Wir haben keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook. Für diese weiteren von Facebook erhobenen und verarbeiteten Daten sind wir nicht verantwortlich. Weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de-facebook.com/policy.php.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

AWIN

Unsere Website ist Mitglied im Affiliate-Netzwerk von AWIN, das von der AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (im Folgenden "AWIN") betrieben wird. AWIN setzt ein Cookie und speichert ggf. IP-Adresse, wenn Sie auf ein bei uns eingebundenes Produkt oder Aktion klicken. Dadurch wird im Fall eines späteren Produktkaufs die Zuordnung zu uns ermöglicht und wir können die uns zustehende Provision erhalten. Die Zuordnung von Transaktionen mittels Tracking ist erforderlich, um unsere Werbeleistung ordnungsgemäß abrechnen zu können und durch diese Provision unsere Webseite zu finanzieren.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine weitere Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch AWIN haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von AWIN nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch AWIN finden Sie in der Datenschutzerklärung von AWIN https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Affilinet

Unsere Website ist Mitglied im Affiliate-Netzwerk von Affilinet, das von der affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München (im Folgenden "Affilinet") betrieben wird. Affilinet setzt ein Cookie und speichert ggf. IP-Adresse, wenn Sie auf ein bei uns eingebundenes Produkt oder Aktion klicken. Dadurch wird im Fall eines späteren Produktkaufs die Zuordnung zu uns ermöglicht und wir können die uns zustehende Provision erhalten. Die Zuordnung von Transaktionen mittels Tracking ist erforderlich, um unsere Werbeleistung ordnungsgemäß abrechnen zu können und durch diese Provision unsere Webseite zu finanzieren.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine weitere Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Affilinet haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Affilinet nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Affilinet finden Sie in der Datenschutzerklärung von Affilinet https://modules.affili.net/Consent/de/Program/14935.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Vibrant

Unsere Website nutzt kontextuelle In-Text Ads von der Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354 Hamburg (im Folgenden "Vibrant Media"). Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, auf der Vibrant Media eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den Vibrant Media-Servern aufgebaut. Dies ermöglicht es, In-Text Ads auf Basis der im Text des Webinhalts markierten Wörter anzuzeigen. Vibrant Media kann dadurch etwa die Information erhalten, dass Sie mit ihrer IP-Adresse unserer Seite besucht haben. Wir weisen darauf hin, dass wir keine weitere Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Vibrant Media haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Vibrant Media nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Vibrant Media finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vibrant Media https://www.vibrantmedia.com/de/privacy-policy/ sowie in der Übersicht https://www.vibrantmedia.com/de/whats-intellitxt/.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Quiz-Plugins von Playbuzz

Auf unserer Webseite sind Plugins des Dienstes „Playbuzz“ eingebunden, das von derPlaybuzz Playbuzz Ltd., 3 Aluf Kalman Magen St., Building A, 1st Floor, Tel Aviv, 6107075, Israel (im Folgenden "Playbuzz") betrieben wird. Mithilfe der Playbuzz-Plugins können Sie an Quizzes auf unserer Webseite teilnehmen. Wenn Sie eine Internetseite unserer Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Playbuzz auf, um das eingebettete Quiz abzurufen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Playbuzz haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von Playbuzz nicht verantwortlich sind. Einzelheiten zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch Playbuzz finden Sie in der Datenschutzerklärung von Playbuzz http://www.playbuzz.com/PrivacyPolicy.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

YouTube Video-Plugins

Auf unserer Webseite werden zum Teil Videos eingebunden, die wir oder Dritte auf der Plattform des Internetdienstes "YouTube" eingestellt haben. Hierzu werden Plugins von den Internetseiten youtube.de und youtube.com verwendet, um die Videos anzeigen zu können. Der Dienst "YouTube" wird betrieben durch die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (im Folgenden "YouTube"). Die YouTube, LLC ist ein verbundenes Unternehmen der Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden "Google").

Wenn Sie eine Internetseite auf unserer Webseite aufrufen, auf der ein YouTube-Video eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den Youtube-Servern hergestellt und das eingebundene Video durch eine Mitteilung an Ihren Browser auf der Webseite dargestellt. Wir haben dabei die Videos über den von YouTube zur Verfügung gestellten sog. "erweiterten Datenschutzmodus" eingebunden. Erst wenn Sie ein Video abspielen, werden somit von YouTube/Google Cookies eingesetzt, die dem YouTube/Google-Server übermitteln, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben und welche Aktionen Sie ausgeführt haben (z.B. Anklicken/Starten eines Videos oder Senden eines Kommentars). Sind Sie dabei als Mitglied bei YouTube oder Google eingeloggt, ordnen YouTube/Google diese Information zudem Ihren persönlichen YouTube/Google-Benutzerkonten zu. Diese Zuordnung können Sie verhindern, wenn Sie sich vor dem Aufrufen der Internetseite mit dem YouTube-Plugin bei YouTube und Google ausloggen.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch YouTube/Google haben und dass wir für die Datenerhebung und -verarbeitung von YouTube/Google nicht verantwortlich sind.

Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch die YouTube/Google finden Sie unter www.youtube.de/t/privacy und www.youtube.com/t/terms

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

JW Player Video-Plugins

Auf unserer Webseite werden zum Teil Videos eingebunden, die wir über über den Video-Player "JW Player" ausspielen. Der Dienst "JW Player" wird betrieben durch die Longtail Ad Solutions, 8 West 38th Street, 6th Floor, NY 10018 New York, USA (im Folgenden "JW Player").

Wenn Sie eine Internetseite auf unserer Webseite aufrufen, auf der ein JW Player-Video eingebunden ist, wird automatisch eine Verbindung zu den JW Player-Servern hergestellt und das eingebundene Video durch eine Mitteilung an Ihren Browser auf der Webseite dargestellt. Bei der Nutzung des JW Players werden statistische Nutzungsdaten an JW Player übermittelt (u.a. Cookie, Local ID, Global ID, Viewer ID, Gerätetyp, Nutzungsdauer). Diese Daten werden von uns dafür verwendet, um Reports über die Videoaktivitäten auf unserer Website und in unseren Apps zu erstellen sowie die Qualität der empfohlenen Videos zu erhöhen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Datenverarbeitung.

JW Player ist nach dem EU-US Privacy Shield zertifziert und setzt insbesondere die darin formulierten Datenschutz-Prinzipien um, um ein mit dem europäischen Recht vergleichbares Datenschutzniveau zu gewährleisten. Weitere Informationen dazu, wie personenbezogene Daten durch Sailthru verwendet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von JW Player, die unter https://www.jwplayer.com/privacy/ abrufbar ist.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.

Widerruf Ihrer Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

Soweit Sie für einzelne Funktionen unserer Webseite eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Ein Widerruf ist zu richten an info[at]bauerxcel.de. Bitte beachte Sie, dass Sie im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung die davon betroffenen Funktionen ggf. nicht mehr nutzen können.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit, Sperrung und Löschung

Als Nutzer unserer Webseite sind Sie sind berechtigt, unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Auf entsprechende Anforderung teilen wir schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Nutzer unserer Webseite nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Übertragbarkeit, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich mit einem solchen Anliegen bitte an info[at]bauerxcel.de.

Änderungen dieser Datenschutzhinweise

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern, um diese technischen Änderungen auf unserer Webseite oder den einschlägigen rechtlichen Vorgaben anzupassen. Sobald eine Änderung der Datenschutzhinweise erfolgt, werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Fassung auf dieser Seite zur Verfügung stellen.

Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung auf unserer Webseite haben oder gar eine unzulässige Datenverarbeitung befürchten, können Sie sich gern jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@bauermedia.com oder an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden.

Stand: 23.05.2018