Date Geheimnis: Wenn dein Schwarm DAS sagt, steht er/sie auf dich!

Wie fühlt mein Date?

Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, sich zu jemandem hingezogen zu fühlen 🥰. Dieser Nervenkitzel, dieses Gefühl, sich mit jemandem verbunden zu fühlen. Aber wie fühlt mein Gegenüber? Das zu entschlüsseln ist nicht so leicht – und Menschen und unsere (unbewussten) Handlungen zu verstehen, beschäftigt auch Forscher weltweit.

Studie untersucht Wahrnehmung von Zeit

Eine Studie, die im Online-Journal „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht wurde, beschäftigte sich mit der unterschiedlichen Wahrnehmung von Zeit, die Männer und Frauen erleben, wenn sie sich bei einem Treffen zu dem Date hingezogen fühlen. Denn es gibt im generellen zwei Empfindungen, die wir alle bestimmt schon mal erlebt haben:

Die Zeit verfliegt so schnell, dass wir Stunden fast wie Minuten empfinden Oder: Die Zeit vergeht viel langsamer, als unsere Uhren anzeigen.

Unterschiedliche Wahrnehmungen von Männern und Frauen

Forscher beschäftigen sich bereits seit Jahren mit der Frage, warum wir in bestimmten Situationen die Zeit ⏰ unterschiedlich wahrnehmen. Mal fliegt sie nur so dahin – mal kommt es uns so vor, als würde sie nahezu stillstehen. Aber warum ist das so? Und gibt es dieses Gefühl auch bei Dates? Während der Grund für die unterschiedlichen Empfindungen noch nicht ganz entschlüsselt ist, ist dank der oben erwähnten Studie💡 zumindest klar, dass die unterschiedlichen Empfindungen auch auf Dates 💏 zu beobachten sind. Aber welche Wahrnehmung – ob schnell oder langsam – von Zeit wäre denn jetzt ein gutes Zeichen auf einem Date? Das kommt auf das Geschlecht an, fanden die Forscher heraus

Wenn sie DAS sagt, steht sie auf dich!

Die Studie fand heraus, dass Frauen, die sich ihrem Gegenüber hingezogen fühlen, stets dachten, sie hätten MEHR Zeit ⏱ mit dem Date verbracht, als es wirklich der Fall war. Das heißt: Für sie verging die Zeit langsamer. „Wenn eine Frau einen möglichen Partner toll findet, achtet sie während des Treffens auf alle möglichen Eigenschaften ihres Gegenübers“, so das Forscher-Team, „Sein Charakter, sein Wesen – das führt zu vielen Denkprozessen, die gleichzeitig ablaufen. Dadurch kommt es der Frau so vor, als würde die Zeit langsamer vergehen.“ – Also: Sagt eine Frau während oder nach einem Date sowas wie: „Was? Es ist erst 20 Uhr?“ 💁🏻‍♀️ oder „Ich dachte, es sei schon viel später!“ dann ist das eine Aussage, die zeigt, dass für sie die Zeit langsam vergangen ist – und sie auf dich steht!

Wenn er DAS sagt, steht er auf dich!

Die Zeit vergeht für ihn super schnell? Ein gutes Zeichen, dass er auf dich steht! BanksPhotos / iStockPhoto

Bei Männern ist es (wie so oft 😏) genau andersherum! Fühlt sich ein Kerl zum Date hingezogen, kommt es ihm so vor, als würde die Zeit viel schneller vergehen. Während Frauen nämlich viel denken und aufmerksam sind, wenn sie jemanden toll finden, lassen sich Männer (sorry Jungs 😉) – laut der Studie – von Merkmalen wie Attraktivität beeinflussen. „Männer finden Frauen toll, die sie physisch ansprechend finden“, so das Team. Studien-Teilnehmer, die sich zu einem Date besonders hingezogen fühlten, schätzen Dates immer viel länger ein, als es wirklich war – die Zeit verging in ihrer Wahrnehmung also schneller. Wenn ein Mann also sagt: „Wie schnell die Zeit vergeht!“ oder „Was? Schon so spät!“ ist das ein gutes Zeichen.

