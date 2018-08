Das waren die Skandale 2007!

Bruce Darnell: Rauswurf bei Germany's Next Topmodel! Was wäre Germany's Next Topmodel bloß ohne den coolen Runway-Trainer Bruce Darnell? Ohne seine dramatischen Auftritte, seine gefühlvollen Ausbrüche, seine unvergleichlichen Tipps wie "Die Handetasche muss lebendig sein!" oder "Das ist der Wahrheit!"? Mit genau dieser Situation müssen sich die Fans der Nachwuchs-Model-Show jetzt aber abfinden! Denn Mitte Oktober gab ProSieben bekannt, dass Publikumsliebling Bruce in der dritten Staffel von GNTM nicht mehr mit von der Partie sein wird! Über Gründe für diese Entscheidung ließ der Sender die Fans aber im Unklaren. Die Gerüchteküche war trotzdem kräftig am brodeln. Es wird vermutet, ProSieben hätte Bruce, der selbst eine erfolgreiche Modelkarriere hinter sich hat, gefeuert, weil er Heidi Klum, dem eigentlichen Star der Sendung, zunehmend die Show gestohlen hat! Im Nachhinein kann Bruce aber eigentlich sogar dankbar über diese Entscheidung sein. In der ARD kriegt er nämlich ab Feburar 2008 seine eigene Sendung! Da wird er unzufriedenen Kandidaten zu neuem Selbstbewusstsein verhelfen!