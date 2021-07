Das sind die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix

Netflix-Highlights: Die erfolgreichsten Filme und Serien

Netflix ist mit über 180 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Streaming-Dienst weltweit und bietet eine breite Vielfalt an Serien, Filmen und Dokumentationen. Jeden Monat gibt es neuen Serien- und Film-Nachschub auf Netflix. Generell ist der Anbieter sehr geheimnisvoll, wenn es um genaue Zahlen geht. Doch jetzt wurden Listen veröffentlicht, die die beliebtesten Filme und Serien auf Netflix bestimmen. Kurz vor Ende des letzten Jahres hat vor allem "The Witcher" Serien wie "Riverdale" auf Netflix alt aussehen lassen. Aber hier kommen jetzt die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix und ihre Zuschauerzahlen. (Zuschauer bedeuten bei Netflix übrigens die Zahl der Haushalte, also nicht die genaue Zahl der Zuschauer)

Die zehn beliebtesten Serien auf Netflix

Die zehn beliebtesten Filme auf Netflix

Tyler Rake: Extraction (99 Millionen Zuschauer) Bird Box (89 Millionen Zuschauer) Spenser Confidential (85 Millionen Zuschauer) 6 Underground (83 Millionen Zuschauer) Murder Mystery (73 Millionen Zuschauer) The Irishman (64 Millionen Zuschauer) Triple Frontier (63 Millionen Zuschauer) The Wrong Missy (59 Millionen Zuschauer) Der Schacht (56 Millionen Zuschauer) The Perfect Date (48 Millionen Zuschauer)

Die aktuelle Nummer 1 auf Netflix: Chris Hemsworth spielt in "Extraction" den Söldner Tyler Rake. Netflix

Netflix berücksichtigt bei seinen Listen übrigens nur Eigenproduktionen. Deshalb sind Serie wie "Orange Is The New Black" zum Beispiel gar nicht in den Listen zu finden, dabei wurde der Netflix-Liebling seit Start mehr als 100 Millionen mal gestreamt. Bei der Erstellung der Film-Liste wertete Netflix lediglich die Zuschauer-Zahlen in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung aus.

