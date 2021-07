Das Jungfernhäutchen: Die wichtigsten Infos!

Was ist das Jungfernhäutchen?

Das Jungfernhäutchen (Hymen) ist ein elastischer Hautsaum (eine dünne Haut), der den Scheideneingang umrandet. Genauer gesagt liegt es etwa zwei bis drei Zentimeter hinter dem Scheideneingang und sieht bei vielen ringförmig aus. Trotzdem ist das Aussehen bei jedem Mädchen und jeder Frau anders. Durch die Öffnung entweicht der Ausfluss und das Periodenblut und sie ist normalerweise groß genug, um problemlos ein Tampon einführen zu können.

Seltene Besonderheiten beim Jungfernhäutchen

Es gibt einige wenige Mädchen und Frauen, bei denen das Jungfernhäutchen ungewöhnlich fest oder besonders ausgeprägt ist. Manchmal sorgt das für Probleme, die aber behandelt werden können:

Das Jungfernhäutchen kann durch eine natürliche Hautbrücke zweigeteilt sein. Das Einführen eines Tampons ist dann zwar meist möglich, aber das Entfernen macht Schwierigkeiten. Hier muss ein Arzt oder eine Ärztin weiterhelfen und die Besonderheit korrigieren.

Manchmal hat das Jungfernhäutchen anstatt einer Öffnung mehrere kleine. Dann ist das Einführen eines Tampons nicht möglich. Auch hier kann der Frauenarzt weiterhelfen.

Ganz selten gibt es einen Verschluss der Scheide, wenn das Jungfernhäutchen keine Öffnung hat. Das sollte dann ärztlich behoben werden, damit Vaginalsekrete und das Periodenblut abfließen können.

Wenn ein Mädchen Schwierigkeiten beim Einführen eines Tampons hat, ist ein Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin ratsam. Dort kann abgeklärt werden, woran es liegt und wie sich das lösen lässt.

oder der Frauenärztin ratsam. Dort kann abgeklärt werden, woran es liegt und wie sich das lösen lässt. Auch bei Mädchen, die wiederkehrende Unterleibsschmerzen haben, ist ein Arztbesuch empfehlenswert. Das gilt auch dann, wenn das Mädchen seine erste Periode noch nicht hatte.

Wie empfindlich ist das Jungfernhäutchen?

Durch die natürliche Öffnung und seine elastische Beschaffenheit ist das Jungfernhäutchen recht dehnbar. Ein Tampon kann also ohne Probleme eingeführt werden, ohne das Häutchen zu verletzen. Verletzungen durch Sport, Sturz oder Selbstbefriedigung können nicht nachgewiesen werden.

Reißt das Jungfernhäutchen beim ersten Sex?

Das Jungfernhäutchen reißt oft beim ersten Geschlechtsverkehr ein. Dass es wirklich immer einreißt, ist nur ein Mythos. Weil die Haut dort elastisch ist, kann sie sich auch immer wieder ausdehnen und zusammenziehen. Je nach Beschaffenheit kann es aber auch reißen und dann etwas bluten. Das ist bei jedem unterschiedlich! Manche Mädchen spüren in diesem Moment einen kurzen, stechenden Schmerz und haben eine kleine Blutung und andere merken kaum etwas davon. Jeder Körper ist unterschiedlich und reagiert anders.

Schmerzen beim ersten Mal: Ist das Jungfernhäutchen daran Schuld?

Die Festigkeit des Jungfernhäutchens verändert sich während der Entwicklung vom Säugling zur jungen Frau durch den Einfluss von Hormonen. In der Pubertät wird es immer weicher und feiner. Deshalb erleben die meisten Mädchen den ersten Geschlechtsverkehr ohne Schmerzen - vorausgesetzt, es wird beim Sex nicht zu schnell vorgegangen und der Penis wird nicht zu rücksichtslos eingeführt. Es kann eine leichte Blutung beim ersten Mal geben. Das muss aber nicht der Fall sein. Die häufigste Ursache für Schmerzen beim ersten Mal ist eine zu trockene Vagina.

Sieht der Frauenarzt am Jungfernhäutchen, ob ein Mädchen schon Sex hatten oder sich selbst befriedigen?

Nein! Ein fehlendes, verletztes oder noch vorhandenes Jungfernhäutchen gibt dem Arzt keinerlei Aufschluss darüber, ob ein Mädchen schon Sex hatte, oder ob es sich selbst befriedigt. Der Arzt wird sich auch nicht danach erkundigen.

Du brauchst keine Angst vor deinem ersten Mal haben. istock

Was ist eigentlich dran an den vielen Gerüchten über das Jungfernhäutchen?

Gerücht: Wer noch sein Jungfernhäutchen hat, kann nicht schwanger werden, weil das Häutchen das Sperma abhält.

Falsch! Durch die Öffnung können immer Samenzellen in die Scheide gelangen. Genauso wie das Menstruationsblut nach außen abfließen kann.

Gerücht: Ein Mädchen, das noch ein Jungfernhäutchen hat, hatte ganz sicher noch nie Sex.

Falsch! Form und Dehnbarkeit des Jungfernhäutchens kann so unterschiedlich sein, dass es beim Geschlechtsverkehr nicht einreißen muss.

Gerücht: Jedes Mädchen hat ein Jungfernhäutchen.

Falsch! Manche Mädchen werden ohne erkennbares Jungfernhäutchen geboren.

Gerücht: Wenn das Jungfernhäutchen reißt, blutet es immer.

Falsch! Wenn die Öffnung im Jungfernhäutchen groß und dehnbar ist, reißt das Häutchen nicht. Dann blutet es auch nicht. Und wenn es reißt "fließen" meist nur ein paar Tropfen Blut, die nicht immer sichtbar werden, weil sie sich mit der Scheidenflüssigkeit vermischen.

Gerücht: Wenn das Jungfernhäutchen beim ersten Mal reißt, tut das immer weh.

Falsch! Wenn die Öffnung im Jungfernhäutchen groß und dehnbar ist reißt es gar nicht und tut auch nicht weh. Viele Mädchen spüren bei der Entjungferung nur ein kurzes Ziepen, andere gar nichts. Nur wenige berichten von einem stärkeren, ziehenden Schmerz. Das kann aber auch andere Gründe haben wie zum Beispiel eine zu trockene Scheide.

Gerücht: Wenn ein Mädchen Tampons benutzt, reißt das Jungfernhäutchen.

Falsch! Die natürliche Öffnung des Jungfernhäutchens ist so groß und elastisch, dass ein normaler Tampon ohne Probleme eingeführt werden kann.

Kann man das Jungfernhäutchen nach dem Sex "wiederherstellen"?

Ist das Jungfernhäutchen kaum oder gar nicht mehr vorhanden, lässt es sich nicht mehr wiederherstellen - was weg ist, ist weg! Es kann aber durch einen operativen Eingriff rekonstruiert, also nachgebildet werden. Eigentlich sollte das nicht nötig sein. Aber je nach Kultur und Religion gibt es sehr unterschiedliche Ansichten über Jungfräulichkeit. In manchen Ländern soll man bis zur Heirat jungfräulich bleiben und in einigen Familien ist es sogar üblich, dass ein Mädchen nach der Hochzeitsnacht ein blutbeflecktes Bettlaken vorzeigt – es soll beweisen, dass die Braut jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Doch das kann zu einem echten Problem werden, denn es ist ein Irrglaube, dass Mädchen bei ihrem ersten Mal immer bluten – bei etwa 50 Prozent aller Mädchen ist das nicht der Fall! Zum Beispiel, weil ihr Hymen von vornherein kaum vorhanden, so weit geöffnet, dehnbar, zart oder schmal ist, dass es beim Sex kein Hindernis darstellt. Manche Mädchen, die aus traditionellen Gründen sicherstellen wollen, dass sie beim ersten Geschlechtsverkehr bluten, gehen deshalb zum Frauenarzt und lassen, falls nötig, ihr Jungfernhäutchen "straffen" beziehungsweise nachbilden.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns eine E-Mail mit Betreff "Dr. Sommer Frage" an drsommerteam@bravo-family.de

!-->!-->!-->