Das BRAVO.de-Tarot!

XIV Mäßigkeit Tageskarte: Ausgewogenheit ist angesagt - in allen Bereichen. Kurzdeutung: Du kannst Unmögliches möglich machen? Jetzt ist gerade die richtige Zeit. Du hast Energien zur Verfügung, von denen andere nur träumen können. Du bist mit Gefühl und Verstand, Freude und Elan bei der Sache. Egal, was Du tust, Du kannst es in heiterer Gelassenheit tun. Deine Haltung sorgt für harmonische Beziehungen und große Anziehungskraft, gut möglich, dass Du Dich jetzt glücklich verliebst. Du darfst nur nicht zu lange abwägen, sonst kann es passieren, dass beide Kelche, bildlich gesehen, irgendwann leer sind. Vielleicht ist es aber auch einfach nur wichtig, das richtige Maß zu finden. Genieße die Fülle Deines Lebens zwischen aktivem Tun und angenehmem Nichtstun. Du wirst feststellen, wie sehr Dein Geist und Körper davon profitieren. Eigenschaften der Karte: Ausgewogenheit, Harmonie und rechtes Maß. Akzeptieren der gegenseitigen Abhängigkeiten unter Menschen, Toleranz und Großmut. Heilende Kraft von innen, Selbstheilung. Umgekehrt: Interessenkonflikte, Ungestüm, Entwurzelung. Rast- und Ziellosigkeit, ewiges suchen. Überblick und zurückhaltendes Agieren, eine gesündere Lebensweise würde gut tun. Beziehung: Wenn Du alleine versuchst, Unmögliches möglich zu machen, solltest Du alles noch mal gut überdenken. Bemüht sich Dein Partner aber ebenfalls, ist alles in Butter.