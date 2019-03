Das BRAVO.de-Tarot!

XV Der Teufel Tageskarte: Schau Dir auch die Dunkelheit und die Schatten an, sonst erkennst Du das Licht nicht. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Kurzdeutung: Keine Angst! Jeder von uns hat auch eine dunklere Seite in sich, die er sich normalerweise nicht so gerne anschaut. Wenn man diese Seite zu lange unterdrückt, kann es passieren, dass sie sich mit Macht in den Vordergrund drängen will. Einen kleinen Schrecken bekommt jeder, der diese Karte zieht. Aber das Positive am Erschrecken ist, dass es einen aufrüttelt. Man wacht auf. Hast Du bisher gegen Deine eigenen Überzeugungen gehandelt? Mach Schluss damit. Denkst Du immer noch von Dir, Du bist ein Engel? Schau Dir Deine dunkle Seite an. Fühlst Du Dich unfrei? Streif die Fesseln ab. Wer seine Schattenseiten akzeptiert, ist auf dem Weg zur inneren Freiheit. Und hast Du erst gelernt mit dem Verbotenen und triebhaften Gefühlen umgehen, werden sie zur Quelle geistiger Erfahrung und erfolgreichen Handelns. Eigenschaften der Karte: Neue Vitalität, Sexualität, Leidenschaft, Zeugungskraft, Beredsamkeit, Heilung, magnetische Ausstrahlung, spirituelles Begreifen, Ablehnung der nur materiellen Welt, Loslösung, Besinnung auf höhere Werte. Aber auch: Versuchen, Leidenschaften verfallen, gegen eigene Überzeugungen handeln, maßlose Begierden, Besessenheit, Perversion, schicksalhafte Verstrickung, Aufstieg dunkler Mächte, Egoismus, Hochmut, Gewalt, Intrige, Zauberei. Beziehung: Die Karte warnt Dich, Dich in Deinen Leidenschaften zu verstricken, oder gegen Deinen Willen zu handeln.