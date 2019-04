Das BRAVO.de-Tarot!

XVII Der Stern Tageskarte: Wonach auch immer Du suchst, woran auch immer Du glaubst: Du wirst es finden. Kurzdeutung: Die Karte steht oftmals für "Die Ruhe nach dem Sturm". Der Stern steht aber auch für eine Zeit der Trauer und des Akzeptierens der eigenen Traurigkeit. Steh zu Deinen Tränen, sie sind ein großer Schatz. Den alten Seefahrern dienten die Sterne als Wegweiser und auch uns dienen die Tränen als Wegweiser auf dem Weg zu dir selbst. Wasser und Tränen reinigen und bringen Klarheit. Du kannst Deiner schöpferischen Energie freien Lauf lassen. Mach Dir keine Gedanken, es könnte zuwenig da sein. Du kannst aus dem Vollen schöpfen. Denk daran: Wer viel gibt, erhält auch viel. Beschränkungen legst Du Dir nur selbst auf. Die Vorsehung sorgt nun in reichem Maße für Dich, und Du kannst voller Optimismus in die Zukunft schauen. Es kommt jetzt eine außerordentlich günstige Zeit, um Neues auszuprobieren, Deinem Leben einen Richtungswechsel zu geben, oder Pläne und Hoffnungen erfolgreich in die Tat umzusetzen. Eigenschaften der Karte: Hoffnung, Zukunft, Fülle, Inspiration, Selbsterkenntnis, Ausstrahlung, klare Vision, Energie, große Liebe, geben und nehmen, Vertrauen in das Schicksal, Einsicht, Lebensfreude, Grenzenlosigkeit, Intuition, Meditation, Harmonie von Mensch und Natur. Aber auch: Engstirnigkeit, Zweifel, Pessimismus, unrealistische Ideen, Selbstzweifel und Mangel an Vertrauen, Leichtgläubigkeit, Unfähigkeit, den eigenen Standpunkt zu erweitern, Pech in der Liebe, Krankheit, Leerlauf, Angst vor Verlust. Beziehung: Sei Dir Deiner Einzigartigkeit bewusst und gib um des Gebens willen und nicht, weil Du etwas dafür möchtest.