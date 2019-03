Das BRAVO.de-Tarot!

XIII Tod Tageskarte: Nichts ist von Dauer. Immer wieder müssen wir von Menschen und Dingen Abschied nehmen, auch wenn wir sie lieber behalten würden. Und: Bist Du Dir sicher, dass es so ist wie du glaubst? Richte Deine Aufmerksamkeit auf das, was tatsächlich abgeht. Kurzdeutung: Die Karte muss Dich nicht erschrecken. Sie ist nur ein Zeichen des Übergangs, der Veränderung und zeigt Dir, dass etwas beendet wird, damit das Neue beginnen kann. Du bist wahrscheinlich an einem entscheidenden Punkt in Deinem Leben angekommen. Vielleicht musst Du von etwas Altem los lassen, oder von etwas Abschied nehmen. Aber jeder Abschied bringt auch einen Neubeginn mit sich. Das hört sich nach kaltem Wasser an, dabei kennst Du das Neue doch noch gar nicht. Vielleicht bist Du damit viel glücklicher. Was auch immer in Deinem leben nach Aufgabe und Weiterentwicklung drängt, richte Deine Aufmerksamkeit auf die Zukunft und die neuen Möglichkeiten. Das wird Dir helfen, auch schmerzliche Phasen zu überwinden. Eigenschaften der Karte: Große äußere Veränderungen, Ende einer Lebensphase, eines Gefühls oder einer Gewohnheit, Selbstbesinnung, Transformation, Ablösung, Abschied nehmen, Neubeginn und Wiederaufbau, Hoffnung auf Veränderung. Aber auch: Auflösung, anhaltender Stillstand, Selbstmitleid, Schicksalsschläge, in alten Gewohnheiten verharren, Angst vor Veränderung, Misserfolg, Abschied, Verlust von Zuneigung und Hoffnung. Beziehung: Man kann sich auch tot fühlen, bevor man tatsächlich gestorben ist. Diese Karte sagt Dir, dass Du bestimmte Dinge nicht immer verdrängen kannst. Sie fordert Dich auf sie bewusst anzuschauen und zu klären. Damit schaffst Du Platz und Raum für Neues.