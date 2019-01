Das BRAVO.de-Tarot!

X Rad des Schicksals Tageskarte: Widersetze Dich nicht dem Auf und Ab des Lebens, sondern achte vielmehr darauf, welche Bedeutung Du den Ereignissen gibst. Kurzdeutung: Das Schicksal kommt Dir manchmal rätselhaft vor. Es scheint, als folge es einem geheimen Gesetz. Und doch ist es gleich: Nach tief kommt hoch und nach hoch kommt tief. Alles kommt wieder und dreht sich im Kreis. Die Karte zeigt die Macht des Kreislaufs und fordert Dich auf, diesen Kreislauf zu akzeptieren. Du wirst spüren, dass das, was geschieht seinen Sinn und eine Ordnung hat. Die Karte fordert Dich auf Zeuge der Vorgänge zu sein, sie zu beobachte, ohne zu bewerten. Eigenschaften der Karte: Veränderung, Neuanfang, unerwartetes Glück oder Unglück, neuer Kreislauf, Selbstverwirklichung, das ewige Auf und Ab des Lebens, Erfolg, Zufall, Risikofreude, fülle, das Wirken von Schicksalsgesetzen, Arbeit an sich selbst, Beharrlichkeit. Aber auch: Gefühl von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit, Wende zum Schlechten, Unbeständigkeit des Lebens, Nichtbeachtung existenzieller Notwendigkeiten, Resignation, sich gegen Ereignisse auflehnen, unabänderliche Widrigkeiten. Beziehung: Du bist der Mittelpunkt Deines Schicksals. Und: Du hast Dein Schicksal selbst in der Hand. Tanze mit Deinem Lover wie ein Korken auf den Wellen des Lebens.