Das BRAVO.de-Tarot!

XI Gerechtigkeit Tageskarte: Bleib im Gleichgewicht, auch wenn andere versuchen, Dich zu kippen. Du kannst tun und lassen, was immer Du willst. Du musst nur bereit sein, die Folgen Deines Tuns zu tragen. Kurzdeutung: Jetzt geht es darum, Gegensätze ins Gleichgewicht zu bringen und/oder Dein Leben zu überprüfen. Das kann eine Zwischenbilanz darüber sein, was Du bisher aus Deinem Leben gemacht hast und was eventuell einer Korrektur bedarf. Die Karte rät dazu, ganz bewusst wahrzunehmen, was Du und Beteiligte tun und wie Du darauf reagierst. Bist Du z.B. wütend, nimm wahr, was genau Dich aufregt. Suche bei Dir nach den Ursachen Deiner Gefühle. Überlege ob Du anders reagieren hättest können und was die Folge gewesen wäre. Andere sind oft nur Auslöser. Nutze Deinen freien Willen, anstatt frustriert zu glauben, Du könntest nicht anders handeln. Die Karte fordert Dich auf, die Dinge von allen Seiten mit klarem Verstand zu betrachten und den Tatsachen auf die Spur zu kommen. Eigenschaften der Karte: Guter, gerechter Ausgang einer Situation, Aufgabe alter Gewohnheiten, Ausgewogenheit, Gleichgewicht, Fairness, Für und Wider abwägen, Weisheit, feines Gespür, Unbestechlichkeit, klares Urteilsvermögen, innere Harmonie, Verteidigung von Wahrheit und Integrität, Kompromisse schließen. Aber auch: Vorurteile, Selbstgerechtigkeit, Unrecht, Unentschlossenheit, Rechtsstreitigkeiten, Grenzüberschreitung, blinder Autoritätsglaube, Überschätzung, Unehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Beziehung: Richte nicht über Deinen Freund/Freundin, sondern versuche Deinen Anteil an der Situation zu erkennen.