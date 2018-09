Das BRAVO.de-Tarot!

XX Das Gericht Tageskarte: Ein guter Tag für Vergangenheitsbewältigung. Gib Deinem Leben Sinn und Bedeutung in einer unbegreiflichen Welt. Es gibt Dinge, vor denen kann man nicht ewig weglaufen. Kurzdeutung: Die Karte der Erlösung. Wenn jetzt lange Totgeglaubtes wieder hochkommt, ist das gut so. Vielleicht hat es Dich schon ewig belastet, vielleicht sogar ohne, dass Du es gemerkt hast. Jetzt ist es so weit, dem ins Gesicht zu sehen, und dann endgültig davon loszukommen. Ausmisten ist angesagt. Steh zu den Folgen, die Dein früheres Verhalten ausgelöst hat, und trage die Konsequenzen. Auch Entscheidungen, die Du vielleicht für die Ewigkeit getroffen hast, kannst du jetzt noch mal überprüfen. Bald erstrahlt alles in neuem Licht. Eigenschaften der Karte: Erneuerung, Vergangenheitsbewältigung, Wiedergeburt, kritische Selbstprüfung, gut und Böse werden relativ, Veränderung, Befreiung, Heilung, alte und neue Fähigkeiten entdecken, ehrliche Zwischenbilanz ziehen, Wiedergutmachung von Unrecht. Aber auch: Todesangst, Verlust, Schuldgefühle, Selbsttäuschung durch verzerrtes Urteilsvermögen, Überforderung, Überreizung, Verlust, Vorwürfe wegen verpasster Chancen, Versagensängste. Beziehung: Ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Vergib jetzt von Herzen.