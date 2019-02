Das BRAVO.de-Tarot!

VI Die Liebenden Tageskarte: Jede Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen andere Möglichkeiten. Egal, welche Wahl Du heute triffst, steh zu ihr. Es wird die Richtige sein. Kurzdeutung: Das Leben fordert ständig neue Entscheidungen. Das kann etwas so Alltägliches sein, wie sich morgens für dieses oder jenes Kleidungsstück zu entscheiden. Oder etwas so Gravierendes, wie zwischen einer bestehenden und einer neuen Liebe zu wählen. Bevor Du eine wichtige Entscheidung triffst, spiel in Gedanken die Möglichkeiten durch. Wie würde sich die Entscheidung auf Dein Leben auswirken? Was passiert, wenn Du Dich weder für das eine noch für das andere entscheidest und dem Leben oder anderen die Entscheidung überlässt. Was, wenn Du eine Möglichkeit findest beides unter einen Hut zu kriegen. Was hätte das für eine Auswirkung? Wenn Du alle Möglichkeiten im Inneren durchgespielt hast, wirst Du wichtige Hinweise gewonnen haben, sei es in Bezug auf eine neue Liebe, innerhalb einer Beziehung oder einer anstehenden Aufgabe, der Du Dich mit ganzem Herzen widmen willst. Eigenschaften der Karte: Tiefe Liebe, Einheit, Harmonie, Gegensätze vereinen, Hingabe, Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen, Heirat, neue Beziehungen, Aufrichtigkeit, Willensfreiheit, Entscheidung, Lösung aus Abhängigkeiten, Aufrichtigkeit. Aber auch: Unglückliche Liebe, Beziehungsprobleme, ernüchternde Erfahrungen mit einem Menschen. Unrealistische Pläne, Handeln ohne Gefühl für die Sache. Beziehung: Steht nur im Zeichen der Beziehung!