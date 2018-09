Das BRAVO.de-Tarot!

VII Der Wagen Tageskarte: Finde Dein inneres Gleichgewicht zwischen den Extremen, und Du kommst über alle Hindernisse hinweg. Kurzdeutung: Die siebte Karte im Tarot. Die Sieben ist die Zahl der Vollendung. Die Karte sagt, dass man alles Nötige hat, um weiter zu machen. Jetzt kannst Du alle Hindernisse und Widersprüchlichkeiten meistern. Gleichzeitig solltest Du die einzelnen, notwendigen Schritte sorgfältig planen, um Dein Ziel auf dem kürzesten Weg zu erreiche. Setz Deine ganze Willenskraft ein, und geh entschlossen und voller Optimismus auf dein Ziel zu. Der Erfolg wird nicht lange auf sich warten lassen. Trotz aller Erfolgsaussichten solltest Du darauf achten, Deine eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen und die natürlichen Grenzen zu respektieren. Bring scheinbare Gegensätze ins Gleichgewicht. Du wirst in jedem Ereignis eine Herausforderung sehen, die Dich in deiner Entwicklung weiter voranbringt. Eigenschaften der Karte: Mut, Zuversicht, Sieg, Initiative ergreifen, Begeisterung, Triumph, Tatendrang, erfolgreicher Abschluss einer Tätigkeit, Hindernisse Überwinden, Harmonie, neue Kraft, Selbstüberwindung, Kontrolle. Aber auch: Größenwahn, Selbstüberschätzung, Rücksichtslosigkeit, Streitsucht, Hochmut, Orientierung verlieren, Leichtsinn, mangelnde Lebensplanung, Ungeduld. Beziehung: Du hast alles, was Du brauchst, um die Situation zu schaffen, die Du Dir wünschst. Finde Deinen Platz in der Welt!