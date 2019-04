Das BRAVO.de-Tarot!

IX Der Eremit Tageskarte: Abschalten ist angesagt. Sag alles ab und gönne dir Ruhe. Kurzdeutung: Es ist an der Zeit sich ein bisschen zurückzuziehen. Wie sieht es gerade in Dir aus? Horche in Dich hinein und setzte Dich bewusst keiner Ablenkung aus. Keine Angst: Alleinsein muss nicht gleich Einsamkeit bedeuten. Du brauchst jetzt nur einfach keine Ratgeber. Du weißt selber gut genug, was zu tun ist. Dein Maßstab bist Du. Auf Deine innere Stimme kannst Du vertrauen. Nutze diese Ruhephase, um Dich auf Deine ganz eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche zu konzentrieren. Was ist Dir wirklich wichtig? Eigenschaften der Karte: Selbsterkenntnis, Weisheit, in sich selbst ruhen, Meditation, Rückzug, Bescheidenheit, Demut, Sammlung, Selbstdisziplin, Gelassenheit, Geduld, reiches Innenleben, Zufriedenheit, Initiation, Erleuchtung, Selbständigkeit, Vermittlung von Wissen, Konzentration aufs Wesentliche. Aber auch: Lebensfeindlichkeit, Erstarrung, Verbitterung, Entfremdung, Flucht, Selbstbespiegelung, Selbstaufgabe, Furcht vor Erneuerung, Isolierung, Menschenfeindlichkeit. Beziehung: Wenn Du weißt, wie es bei Dir weitergeht, kannst Du auch anderen helfen, ihren Weg zu machen. Vergiss den äußeren Schein.