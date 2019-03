Das BRAVO.de-Tarot!

III Die Herrscherin Tageskarte: Vereinige die Gegensätze durch die Kraft der Liebe und Du wirst etwas Neues erschaffen. Ein lange geplantes Vorhaben kann heute erfolgreich enden. Kurzdeutung: Die Landschaft ist reich und fruchtbar. In ihrer Mitte thront die Herrscherin. Sie ist die Weiblichkeit in Person. Ihre Gefühle lebt sie und lernt aus ihren Erfahrungen. Es ist die Karte der Sinnlichkeit, der Leidenschaft, des Genießens, der Fülle, der Erotik. Für Dich bedeutet diese Karte etwas Gutes, eine Ermunterung zu leben, und leben zu lassen. Dein Bedürfnis nach Natürlichkeit setzt sich durch. Du willst nicht alles zerdenken und verplanen. Du fährst auf der Achterbahn des Lebens. Die Karte will Dich ermuntern Deinen „Herrscherinnen-Aspekt“ in Deinem Leben einzusetzen. Zuviel Ordnungsregeln und Lebensprinzipien ersticken den natürlichen Lebensfluss, aber zu wenig geht in Richtung Chaos. Jeder muss sein gesundes Maß finden. Du steckst auf jeden Fall in einer kreativen Phase. Eigenschaften der Karte: Kreativität und Schöpferkraft, Reifung der Persönlichkeit, abgeklärtes Handeln. Eine Anstrengung trägt Früchte, Erfolg, Ehrgeiz, Geborgenheit, Freigiebigkeit, Fürsorge, Schutz, Sinnlichkeit, Erfüllung, Wärme und Autorität, Ganzheitlichkeit, Einbildungskraft, die eigenen Taten der Vergangenheit, ob gut oder schlecht, kommen auf dich zurück. Aber auch: Wankelmut, hektisches Hin und Her, Unentschiedenheit, Unklarheit, Willkür, Chaos, Uneinsichtigkeit, Verschwendung, mütterliche Tyrannei, Katastrophen in Familie oder Natur, Verführung. Beziehung: Du möchtest Dich voller Vertrauen Deinen Gefühlen überlassen können - Geben und Nehmen. Hast Du Deinen Süßen, Deine Süße in den Himmel gehoben? Wenn ja, ist es Zeit sie/ihn vorsichtig von dort herunter zu lassen.