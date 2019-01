Das BRAVO.de-Tarot!

Königin der Schwerter - Klares, objektives Denken Tageskarte: Schaff klare Verhältnisse. Lass die Gefühle heute beiseite, hinter Deinen Masken, Rollen und Verteidigungshaltungen liegt Dein wahres Selbst. Kurzdeutung: Es ist Zeit für Klarheit zu sorgen. Die Frau, die auf dem Thron sitzt, ist durch ihre geistige Kraft zur Erkenntnis gelangt. Alles was sie gehindert hat, ihr volles Potential zu leben, hat sie mit unbestechlicher Klarheit überwunden. Sie selbst hat sich mit dem Schwert die Fesseln durchtrennt. Wenn Du diese Karte gezogen hast, hast Du eine Entscheidung zu treffen, bei der es wichtig ist, den Verstand zu gebrauchen und Dich emotional zu lösen. Mach den anderen klar, was Du möchtest, sei aber auch offen für Impulse, die von außen kommen, wie Dir die geöffnete linke Hand der Königin der Schwerter zeigt. Ein Mensch unter dem Einfluss dieser Karte wird gern als Ratgeber aufgesucht, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Eigenschaften der Karte: Intuitiv, graziös, aufmerksam, selbstbewusst, geistreich, charmant, gelassen, unabhängig, eigenwillig, klug, voller Esprit. Aber auch: Oberflächlich, berechnend, unbeständig, unnahbar, zynisch, heuchlerisch, trügerisch, vergiftetes Umfeld, Elend, Schlechtigkeit. Beziehung: Mach Deinem Partner klar, was für Dich wichtig ist. Alte Fesseln solltest Du abstreifen.