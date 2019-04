Das BRAVO.de-Tarot!

Königin der Münzen - Praktische Fürsorge und Sinnlichkeit Tageskarte: Liebevoll und mit wachem Verstand kannst Du Dich heute selbst und andere annehmen und fördern. Kurzdeutung: Die Königin sitzt in einer fruchtbaren Landschaft, in ihrem Schoß hält sie etwas Wertvolles fest. Sie steht für sinnliche Lebensfreude und emotionale Stabilität. Dabei scheut sie keine Mühe, bis ihr Absicht, neue Zustände zu schaffen, erreicht ist und ihr Umfeld durch mehr Wärme und Liebe erhellt wird. Rauschenden Festen oder alleine mit sich - die Königin weiß wo sie steht. Sie fordert auf nährende und fördernde Aspekte in verschiedenen Lebensbereichen zu entdecken und zu leben. Liegt eine aufopfernde Zeit hinter Dir, rät die Karte, Deine Kräfte nicht zu überfordern und Dir Ruhe zu gönnen. Eigenschaften der Karte: Zuverlässig, warmherzig, lebenserfahren, bodenständig, gutmütig, fleißig, kreativ, großzügig, bodenständig, sinnlich, geheimnisvoll, tiefsinnig, vermögend, sicher, Überfluss, Geschenke. Aber auch: Zwanghaft, stur, engstirnig, phantasielos, korrupt, derb, geldgierig. Verrat, Schwierigkeiten. Beziehung: Denke daran: je mehr Du Dein Leben annimmst und feierst, desto mehr Liebe und Geborgenheit kannst Du geben.