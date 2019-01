Das BRAVO.de-Tarot!

Ritter der Münzen - Neue Welten realisieren Tageskarte: Mit Vertrauen in Deine Fähigkeiten und mit engagiertem handeln können Träume jetzt Wirklichkeit werden. Kurzdeutung: Für den Ritter der Münzen zählt das, was er mit beiden Händen greifen und genießen kann. Er weiß sehr genau, was er ereichen will und setzt sich entschlossen und hartnäckig dafür ein. Momentan solltest Du Dich auf deine Kraft oder auch auf deinen Körper besinnen und loslegen. Du hast etwas Wertvolles erkannt und hältst es bereits in Deinen Händen. Die Situation, in der Du Dich befindest ist solide, nur hüte Dich vor all zu viel Bequemlichkeit. Eigenschaften der Karte. Standhaft, grundsolide, materialistisch, realistisch, starrköpfig, ausdauernd, fleißig, gewissenhaft, zuverlässig, methodisch, phlegmatisch, hartnäckig, sinnlich, Glück im Spiel. Aber auch: Eitel, faul, unvorsichtig, mutlos, unzuverlässig, unrealistisch, orientierungslos, unentschlossen, erstarrt, kalt. Beziehung: Manchmal muss man den ersten Schritt einfach wagen. Du hast doch viel zu geben, nur abwarten, genügt manchmal nicht.