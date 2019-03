Das BRAVO.de-Tarot!

Sieben der Münzen - Fehlschlag Tageskarte: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kurzdeutung: Die Aussagen dieser Karte sind widersprüchlich. Einerseits warnt sie vor Fehlschlag, anderseits weist sie auf verdienten Lohn nach harter Arbeit und Mühe hin. Liegt ein Fehlschlag bereits hinter Dir, rät sie Abstand zu gewinnen und den Fehlschlag nicht zu tragisch zu nehmen. Als Warnung ist sie zu verstehen, wenn du sie in Bezug auf ein künftiges Projekt oder eine neue Beziehung gezogen hast. Irgendetwas in Deinem Inneren fürchtet wohl noch zu scheitern. Ganz allgemein rät sie zur Geduld, aber sie zeigt auch gute Aussichten, Erfolgsblockaden aufzulösen an. Eigenschaften der Karte: Geduld, Zeit des Reifens, Lohn der Arbeit, nur scheinbarer Stillstand, finanzielle Belohnung nach harter Arbeit, Wachstum, Durchhaltevermögen. Aber auch: Vorsicht bei Geldgeschäften! Energieverschwendung, unrentable Investitionen, Ungeduld, blinde Aktivität, viel Lärm um nichts, eine schöpferische Pause ist unbedingt angesagt. Beziehung: Was Deinen Süßen/Deine Süße angeht solltest du aufmerksam und sorgfältig die Lage sondieren. Riskiere nichts, ohne jede Einzelheit genau überprüft zu haben.