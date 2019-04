Das BRAVO.de-Tarot!

Vier der Münzen - Macht Tageskarte: Macht ist die Fähigkeit, sich selbst beherrschen zu lernen und andere weise führen zu können. Kurzdeutung: Wenn in Deinem Leben Kohle, Schein und Macht mehr zählen als zwischenmenschliche Beziehungen und persönliche Integrität, verlierst Du den Bezug zu deiner inneren Quelle der Macht. Denkst Du nicht von Dir aus um, werden früher oder später äußere Umstände Deine einseitigen Handlungen sprengen. Immer wieder muss man Bewährtes loslassen und Neues ausprobieren. Die Karte rät sich aus jeder Form der Erstarrung zu befreien und seiner Kraft zu vertrauen, gut für sich selbst sorgen zu können. Eigenschaften der Karte: Festhalten an Prinzipien, am Bewährten und Eingeschliffenen, Schutzmaßnahmen, Zukunftssicherung, Habgier, sich an Besitz klammern, materielle Sicherheit, über Besitz das Wesentliche vergessen, blockierte Energie, Einsamkeit, Unfähigkeit zu teilen, Geiz. Aber auch: Finanzieller Verlust, Verlustängste, widerstände, Verzögerungen, verpasste Gelegenheiten. Beziehung: Menschen kann man nicht festhalten. Loslassen kann man lernen und üben.