Das BRAVO.de-Tarot!

Vier der Schwerter - Waffenstillstand Tageskarte: Du kannst nicht weiter so tun, als wäre nichts los. Nutze den Waffenstillstand, um Vergangenes zu klären und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Kurzdeutung: Schwierige Zeiten, Kampf und Streit fordern ihren Preis. Meist sind beide Seiten nach einer Weile erschöpft, und es gibt eine Pause. Nutze diese Phase und sortiere Dich. Schluckst Du Deine Aggressionen hinunter? Lass sie raus, das schafft Klarheit. Dann kannst Du wieder durchatmen, wie nach einem heftigen Gewitter. Wenn Du ständig Deine Aggressionen versteckst, richten sie sich irgendwann einmal gegen Dich selbst. Das heißt jetzt nicht, dass Du ein Messer zücken und auf die Menschheit losgehen sollst. Vielmehr heißt es die geballte Energie, die hinter deiner Aggression steckt, in etwas Positives umzuwandeln. Geh joggen, schrei, wenn Du alleine bist, oder tanz Dich in der nächsten Disco in Ekstase. Es wird Dich befreien. Eigenschaften der Karte: Rückzug, Isolation, Zeit der Reflexion, verletzte Gefühle, trügerische Ruhe, Opfer, Verzicht, Wachsamkeit, Askese, Meditation, Heilung. Aber auch: Entscheidungen aufschieben, in unangenehmen Situationen verharren, Pessimismus und Schwarzmalerei. Beziehung: Verschweigen bringt nichts, ist anstrengend und macht auf die Dauer mehr kaputt als gut. Also: Rück mit der Sprache heraus.