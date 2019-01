Das BRAVO.de-Tarot!

Zwei der Schwerter - Frieden Tageskarte: Innerer Frieden erwächst Dir aus Eigenverantwortung und Annahme Deines Schicksals. Kurzdeutung: Die Karte sagt Dir, dass Du tief in Deinem Inneren genau weißt, was los ist. Warum lässt Du die Gefühle nicht endlich auf Dich zukommen? Deine innere Unruhe kommt daher, dass Du Deinem intuitiven Erkennen noch kein Vertrauen entgegen bringst. Auch wenn Dein Verstand scheinbar unschlüssig zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her pendelt. Innerlich hast Du die Wahl getroffen. Eines ist sicher: Du hast die Fähigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen, auch wenn die Erfahrungen leidvoll sind. Schau genau hin, was war dein Anteil, was ist nicht Deine Schuld. Der Lohn wird ein großer Schritt in Deiner Entwicklung sein. Eigenschaften der Karte: Widersprüche, nagender Zweifel, Unentschiedenheit, Konsequenzen abwägen, Krankheit, unabsehbare Folgen, Rechtsstreit, Feindseligkeit, Zögern, Unentschiedenheit, Qual der Wahl. Aber auch: Falsche Entscheidung, schleichende Verschlimmerung, Zweideutigkeit, Treulosigkeit, Betrug, Falschheit, Hinhalten, Verschieben und Vertrösten, sich unmerklich auseinanderleben. Beziehung: Wenn Du mit dir um unreinen bist, kommt nun wirklich niemand an Dich heran. Komm aus Deinem Schneckenhaus und schließe Frieden mit Dir!