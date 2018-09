Das BRAVO.de-Tarot!

Bube der Stäbe - Spontaner Ausdruck und Befreiung Tageskarte. Etwas Neues tritt in Dein Leben, widme ihm Deine ganze Aufmerksamkeit. Kurzdeutung: Lebst Du Dein ganzes sinnliches Potential aus? Traust Du Dich, spontan zu sein und selbstbewusst Deine eigene Position zu vertreten? Oder hältst Du Dich lieber ängstlich zurück, weil Erfahrungen, Erziehung und daraus resultierende Überzeugungen Dich in Wahrheit einengen. Der Bube der Stäbe steht für das voll entflammte innere Feuer. Mit großer vitaler Kraft geht er an die Arbeit, wobei er lieber befiehlt, als sich unterzuordnen. Nimmst Du diese Herausforderung an, gibt Dir das Neue viel Energie und die ganze Umgebung tritt erst mal in den Hintergrund. Sie ist unwichtig. Ein neuer Gedanke keimt auf. Das Neue wird Dich weiter bringen und dir viel Energie geben. Eigenschaften der Karte: Energisch, spontan, freiheitsliebend, vertrauenswürdig, lebensbejahend, mutig, begeisterungsfähig, aufgeschlossen, ungewöhnliche, gute Nachriten, neue Aussichten, neuer Job. Aber auch: Oberflächlich, theatralisch, machtgierig, schlechte Nachrichten, Unentschlossenheit, Krankheit Beziehung: Sobald Ängste und innere Blockaden aufgelöst sind, kann Deine Vitalität unverkrampft fließen.