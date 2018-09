Das BRAVO.de-Tarot!

Sechs der Kelche - Unschuldige Freude Tageskarte: Kann sein, dass Dir heute ein Mensch begegnet, den Du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder, dass Du etwas wiederfindest, das Du schon fast vergessen oder verloren hattest. Kurzdeutung: Die Karte spricht von einer Zeit, in der Du unbekümmerte, kindliche Lebensfreude und Sorglosigkeit genießt. Eine Zeit des Glücks und des heilenden Gefühls. Nur der Moment zählt. Wenn Du magst, kannst du wichtige Erfahrungen und Erinnerungen aus der Kindheit wiederbeleben und neu erfahren. Welche Hoffnungen, Wünsche und Vorstellungen hattest Du von Deinem eigenen Leben und was ist daraus geworden? Genieße das Bewusstsein, dass Du im Gegensatz zur Kinderzeit frei entscheiden kannst, wie Du Dich verhalten willst. Eigenschaften der Karte: Unschuldige Liebe, das Kind in uns, Offenheit, Vertrauen, Erinnerungen, sich in Vergangenem verlieren, Verletzlichkeit, Spontaneität. Erinnerungen. Aber auch: In kindliche Verhaltensmuster zurückfallen, "Früher-war-alles-besser"-Haltung, Aufarbeitung alter Verhaltensweisen, spontanes Handeln, Beziehung: Liebe ist kein Geschäft. Entdecke Deine kindliche Unbefangenheit und Lebensfreude und teile sie mit anderen.