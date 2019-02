Das BRAVO.de-Tarot!

Vier der Kelche - Gemischte Freude Tageskarte: Für Dich ist heute ein wichtiger Tag. Sei aufmerksam, denn das Leben ist nie eindeutig, sondern ein Komplex aus Widersprüchen, Übereinstimmungen und Unbegreiflichem. Kurzdeutung: Die Karte deutet auf eine Situation, in der alles in der Schwebe ist. Vielleicht weißt Du die Lösung schon, vielleicht verschließt Du noch die Augen davor, oder verharrst in Reglosigkeit. Liegt ganz bei Dir. Der Junge auf dem Bild lässt mehrer Deutungen zu: Entweder ist er in sich versunken und der Kelch symbolisiert seine Lebensfülle. Kann sein, dass er den Reichtum des Lebens als selbstverständlich nimmt und gar nicht zu schätzen weiß. Vielleicht wechselt sein Gefühl. Tritt einen Schritt zurück und betrachte die Situation mit den Augen eines Dritten. Bekommst Du darüber neuen Zugang zu alten Problemen fungieren Deine gemischten Gefühle bald als Motor für neues Wachstum. Eigenschaften der Karte: Widersprüche, Chance vergeben, Zufriedenheit, Widerwillen, Überdruss, Erfüllung, eingebildete Sorgen, Selbstgefälligkeit, Erstarrung. Aber auch: Neuigkeiten, neue Beziehungen, verpasste Gelegenheiten. Beziehung: Dein Ziel ist klar: Du musst einen neuen Zugang zu den alten Problemen finden. Vielleicht wird Dir auch schon lange die Hand gereicht und Du hast es nur nicht gesehen?