Das BRAVO.de-Tarot!

Drei der Kelche - Fülle Tageskarte: Teil Deinen inneren Reichtum und deine Erkenntnis offen und freigiebig mit anderen und Du bekommst ein Vielfaches zurück. Am besten Du schmeißt ein Fest... Kurzdeutung: Du hast Grund zum Feiern. Entweder löst sich ein altes Problem plötzlich in Wohlgefallen auf, oder Du erlebst ein aus dem Inneren aufsteigendes Gefühl von Fülle und Reichtum, das Du herbeigeführt hast. Glückliche Zeiten wie diese kannst Du umso mehr genießen, weil Du auch den Gegenpol kennst, und auch Traurigkeit und Unzufriedenheit zulassen kannst. Du weißt: Beides gehört dazu. Dir geht es blendend und diene Freude willst Du mit anderen teilen. All das Gute, dass Du jetzt verschenkst, was aus Dir herausströmt, macht Dich reicher und fließt zu Dir tausendfach zurück. Eigenschaften der Karte: Glück, gemeinsame Freude, Fülle, Überfluss, Großzügigkeit, Genesung, Happy End, Genuss, Lebensfreude, ein gelöstes Problem feiern, der eigene Horizont wird erweitert. Gefühle können ausgelebt werden, ein Problem löst sich in nichts auf. Aber auch: Übermaß an Genuss, Begierde, Enttäuschung, Krankheit, es ist fast schon zu spät zum Gegensteuern. Beziehung: Genieße, was Du erreicht hast und teile es mit Deinem Partner oder Deinen Freunden.