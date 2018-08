Das BRAVO.de-Tarot!

As der Stäbe - die Kraft der Selbstentfaltung Tageskarte: Greif zu! Diese Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Kurzdeutung: Du hast allen Grund optimistisch und voller Selbstvertrauen durchzustarten. Deine Energie drängt nach Außen. Du bist der Meister deiner Möglichkeiten. Das wirst Du im Kopf behalten, wenn Du eine Entscheidung fällst, die gefällt werden muss. Du hast Dein Leben fest in der Hand und das Potential, dass etwas Neues daraus erwächst. In dem Neuen liegt eine große Chance für Dich verborgen. Sei Deinen eigenen Werten treu, dann kannst Du jeden Schub nutzen. Eigenschaften der Karte: Neue Impulse, Mut, Kraft, Energie, Entschlossenheit, Selbstverantwortung, Glück, Macht, Entwicklung, Wachstum, Chancen Aber auch: Stillstand, Pech, geistiger Leerlauf, Absturz, übertriebene Aktivität, Kraftverschwendung und chaotische Handlungsweisen. Eine gute Möglichkeit verstreicht ungenutzt. Brachliegende Talente und Energien. Beziehung: Nimm Deine Beziehung unter die Lupe. Aus welchen Elementen schöpfst Du Deine Kraft und Energie? Und bist Du Dir selbst treu?