Das BRAVO.de-Tarot!

Drei der Stäbe - Tugend Tageskarte: Warte ab, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung. Dein Herz, Verstand und Tun sollten erst mal total übereinstimmen. Kurzdeutung: Solange Du Dir ein einer Situation nicht sicher bis, ob Dein Geist, Gefühl und praktisches Tun in eine Richtung ziehen, solltest Du Dir Zeit nehmen, bis sie auf einander abgestimmt sind, bevor du loslegst. Dann sind Deine Aussichten auf Erfolg sehr gut. Trotzdem solltest Du warten, was auf Dich zukommt. Du besitzt genug Kraft und Energie um das auszuhalten, denn Dein Blick geht weit und das schafft dir eine gute Basis. Wann Du durchstartest, wird Dir von selber klar sein. Zu lange warten bringt nichts, es gibt Dinge und Menschen auf die man zugehen muss. Eigenschaften der Karte: Ideen, finanzieller Erfolg, belebende Pläne, Suche nach Neuem, Unternehmungsgeist, Harmonie, Integrität. Aber auch: Schwierigkeiten, Ziele zu finden, Verlust von Lebensfreude, Selbstzufriedenheit. falsche Gewissheit, Sorglosigkeit. Man ist noch nicht soweit, wie man denkt. Beziehung: Sehnsucht zu haben ist ein wunderbares Gefühl. Darin steckt viel Phantasie und Vorstellungskraft. Doch Achtung: Mit dem realen Leben hat sie nicht all zu viel zu tun.