Das BRAVO.de-Tarot!

Fünf der Stäbe - Konflikt Tageskarte::Dein jugendlicher Ehrgeiz oder überschüssige Energie reizen Dich zu Kampfspielen. Genieße das Spiel, es ist nicht ernst gemeint. Kurzdeutung: Die Karte weist auf unausgewogene Energien hin, die sich in mehr oder weniger ernsthaft ausgetragenen Wettkämpfen und Konflikten austoben. Du kannst Dich ruhig auf eine Rangelei und ein Kräftemessen einlassen, solange klar ist, dass es spielerisch ist. Du hast viel Energie zur Verfügung, nutze sie gezielt, anstatt sie zu vergeuden. Kleinkriege, bei denen letztendlich niemand gewinnt, sind nichts für Dich. Gib jedem die Möglichkeit seine, Absichten kundzutun und seine Talente für eine gewisse Zeit zu demonstrieren. Du wirst staunen, wie schnell sich dann auch ernsthafte Verstimmungen in Wohlgefallen auflösen. Eigenschaften der Karte: Wettkampf, Lebenskampf, Rangeleien, Kräftemessen, Kraftprobe, Überfluss, Übermut, auf dem richtigen Weg sein, jugendliche Begeisterung. Umgekehrt: Streitereien, Betrug, Wiederspruch, Unentschlossenheit, Aggressivität. Beziehung: Genieße Deine Beziehung spielerisch, offenherzig, ehrlich und lebendig. Was kann es Schöneres geben! So lernst Du Konflikte ohne Hass, Bitterkeit und Vorwurf zu lösen..