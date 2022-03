Darum wird der Penis bei Kälte kleiner!

Warum wird der Penis bei Kälte oder im kalten Wasser kleiner?

Das Wichtigste zuerst: Ja, es ist ganz normal, dass sich der Penis bei Kälte zurückzieht. Und nein, das bedeutet nicht, dass der Penis schlapp macht – im Gegenteil. Vielen ist bestimmt schon aufgefallen, dass sich die Penisgröße verändert, wenn man in besonders kaltem Wasser badet, die Dusche zu kalt ist oder man nackt Kälte ausgesetzt ist. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers, um die Fortpflanzungsfähigkeit nicht zu gefährden. Die Haut von Penis und Hoden zieht sich zu diesem Zweck zusammen, um näher Richtung Körper zu gelangen und dadurch mehr Körperwärme abzubekommen. Da sich dadurch auch die gesamte Oberfläche verkleinert, wird gleichzeitig weniger Körperwärme abgegeben. Denn die Temperatur des Hodens muss konstant gehalten werden, um die Spermienproduktion darin nicht zu gefährden. Und auch die empfindlichen Schleimhäute des Penis werden so vor Kälte geschützt.

Darum hat die Temperatur Auswirkungen auf Hoden und Penis

Andersrum kannst Du im Sommer vielleicht beobachten, dass der Hoden größtmögliche Hautoberfläche entfaltet, um so für optimale Kühlung zu sorgen. Deshalb hängt der Hoden bei Wärme oder Hitze oft runter, statt eng am Körper anzuliegen. Das ist sozusagen die körpereigene Klimaanlage, deswegen kann der Hosensack so verschieden aussehen. Übrigens ist eine Muskelschicht in der Haut des Hodensacks für die Verengung und Ausdehnung des Hodensacks zuständig. Diese Anpassung ist besonders für den Hoden wichtig, wo die Entwicklung der Spermien stattfindet. Die Temperatur des Hodens sollte immer bei 34 bis 35 Grad Celsius liegen, was einige Grade unter dem Körperinneren sind. Genau aus diesem Grund sind die Hoden auch quasi ausgelagert und nicht wie andere Organe im Körperinneren versteckt. Wenn dein Penis und Hoden bei der nächsten Kälte schrumpft, kannst du dumme Kommentare mit schlauem Wissen einfach an dir abprallen lassen.

