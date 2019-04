Dakota & Ashley sind GaGa-Fans!

Auch Stars kennen die Situation: Man steht vor seinem Idol und kriegt fast kein Wort heraus. Und bei Lady GaGa verschlägt es auch Promis wie Ashley oder Dakota mal die Sprache!

Was haben Ashley Greene (23) und Dakota Fanning (16) gemeinsam - außer dass sie beide in der "Twilight"-Saga mitspielen? Sie stehen total auf Lady GaGa (23)!

"Es gibt nicht viele Leute, bei denen ich zum Fan werde", erklärt Ashley gegenüber "MTV News". "Aber ich finde, dass sie eine so unglaubliche Frau ist, und alles, was sie anfasst, wird zu Gold." Als Ashley GaGa dann tatsächlich begegnete, war sie dementsprechend aufgeregt!

"Ich sagte, 'Oh mein Gott, vielen Dank, dass ich dich treffen durfte.' Und sie sagte tatsächlich zu mir, 'Ich wollte dich kennenlernen und ich weiß, wer du bist'", so Ashley stolz. "Vielleicht haben wir da ja einen 'Twilight'-Fan in die Finger gekriegt!"

Und auch Dakota schwärmt total von Superstar GaGa: "Ich bin ein Fan von Lady GaGa, weil ich finde, dass sie eine echt gute Sängerin ist und eine total tolle Entertainerin, und wenn man ihr bei einem Auftritt zusieht, weiß man, dass das eine echte Show wird. Das finde ich wirklich cool."

Prominente Fans: Dakota und Ashley . . .

. . . schwärmen total von Lady GaGa!

.......................................................................................................

» Alle "Eclipse"-Stars für dich im Überblick!

» Die verrücktesten Outfits von Lady GaGa!