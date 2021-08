Corona-Studie: Wie IQ und Infektion zusammenhängen

Immer mehr Studien helfen dabei, ein klareres Bild von Corona zu zeichnen – wobei viele neue Aspekte eher beunruhigend sind. Kürzlich stellte eine Studie einen Zusammenhang her zwischen dem Wetter und der Ausbreitung des Virus. Und auch Geimpfte klagen teilweise über überraschend neue Symptome. Nun hat eine Studie eine weitere Auswirkung des Virus auf unseren Körper herauskristallisiert: Demnach bestehe ein Zusammenhang zwischen einer Infizierung und einer „signifikanten“ Reduzierung der Intelligenz!

Britische Studie zeigt: Infektion hat negativen Einfluss auf Intelligenz

In einer groß angelegten Studie zwischen Januar und Dezember 2020 haben britische Forscher*innen 81.337 Menschen auf ihre Intelligenz hin getestet. Von den Probant*innen waren 13.000 mit dem Virus infiziert gewesen. Die Personen davon, die während ihrer Infektionszeit an einem Beatmungsgerät hingen, hatten den größten Verlust an IQ-Punkten (ungefähr sieben). Demnach zeigten die Menschen, die sich mit COVID angesteckt hatten, die größte Leistungsschwäche bei Aufgaben, wie logischem Denken, Planung und Problemlösung. „Die Ergebnisse stimmen mit Berichten über Langzeit-COVID überein, bei denen ‚Gehirnnebel‘, Konzentrationsschwierigkeiten und Probleme, die richtigen Worte zu finden, üblich sind“, heißt es in der Studie. Der Rückgang sei sogar größer bei Menschen gewesen, die an einem Beatmungsgerät hingen, als bei denen, die einen Schlaganfall erlitten hatten.

Weitere Studien müssen folgen

Zwar sehen die Forscher*innen der Studie die Ergebnisse als „Weckruf“ für weitere Forschungen in dem Gebiet, warnen aber auch davor, die Studie allein zu Schlussfolgerungen zu nutzen, ohne bspw. das Gehirn der Probant*innen genauer zu untersuchen. „Spekulativ glauben wir, dass es wahrscheinlich mehrere beitragende Faktoren gibt“, schreiben die Forscher*innen. So hätten auch lediglich 275 Teilnehmer*innen den Intelligenztest vor und nach einer COVID-Behandlung durchgeführt, was die Ergebnisse und Befunde auch weiter einschränke. Nachfolgestudien sollen nun die kognitiven Auswirkungen einer COVID-19-Infektion weiter untersuchen und bestätigen.