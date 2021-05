Corona: Mit diesen neuen Symptomen könntest du erkrankt sein

Experten der University Of Manchester und des Manchester Biomedical Rechsearch Centre haben sich mit den Ergebnissen aus 24 verschiedenen Studien auseinandergesetzt.

Corona: Zusammenhang zu neuen Symptomen festgestellt

Bekannt ist, dass eine Corona Infektion zum Verlust des Geschmackssinns führen kann – neu ist, dass es auch einen Verlust des Gehörs mit sich ziehen könnte! Wissenschaftler vermuten, dass etwa 7,6% der Infizierten mit einem Hörverlust zu kämpfen haben, während etwa 14,8% an Tinnitus leiden, Schwindel wurde bei 7,2% verzeichnet.

Das menschliche Gleichgewichtsorgan umfasst unter anderem das Innenohr und Teile des Hirns, welche für Balance oder Augenbewegungen verantwortlich sind. Nun wird vermutet, dass das Corona-Virus hierauf Einfluss haben könnte. „Wenn sich das bestätigt, dann leiden etwa zwischen 7 und 15% an diesen Symptomen“, so Professor Kevin Munro vom Manchester Centre for Audiology and Deafness.

Hörverlust als Zeichen für Corona?

Auch andere Krankheiten wie Masern, Mumps oder Hirnhautentzündung können einen Hörverlust auslösen und noch ist nicht klar, ob die Symptome auch von einer Covid-19-Erkrankung ausgehen können. Fragebögen, welche Patienten in den letzten Wochen ausgefüllt haben, legen die Vermutung nun aber nahe. Mit klinischen Studien soll in den nächsten Wochen der Hörverlust und/oder Tinnitus in Verbindung mit Corona untersucht werden. Alle bestätigten Symptome und Informationen findest du auf der Webseite des Robert Koch Institutes!