Corona: Kann ich mein Haustier impfen lassen?

Covid-19: Warum ist ein Impfstoff für Tiere wichtig?

Russische Wissenschaftler haben im März den ersten Impfstoff Carnivak-Cov für Tiere eintragen lassen, der gegen Corona schützen soll. Wie Forschungen um den Ursprung des Coronavirus gezeigt haben, scheint der Erreger in Tieren entstanden zu sein (Fledermäuse) – und via eines weiteren tierischen Zwischenwirtes auf den Menschen übergesprungen sein. Aus diesem Grund ist es notwendig auch den Schutz der Tiere im Auge zu haben, bestätigen Experten. Immerhin kann Covid-19 schnell mutieren, wie durch die verschiedenen Varianten in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen wurde. Eine Erkrankung von Tieren würde dem Virus zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich zu verändern und gefährlicher zu werden. Der Einsatz der Tier- und Haustier-Impfung soll diesen Mutations-Weg erschweren.

Klick-Tipp:

Krank trotz Impfung: das ist der häufigste Grund!

Welche Tiere können gegen Corona geimpft werden?

Die klinischen Studien zu der Tier-Impfung Carnivak-Cov umfassten Tests an Hunden, Katzen, Füchsen, Nerze und anderen Tieren. Die Ergebnisse der Testreihen zeigen, dass 100% der getesteten Tiere Antikörper gegen das Virus entwickelten und der Impfstoff keine Gefahr für die Tiere darstellte. Es wird von einem Impfschutz von mindestens sechs Monaten ausgegangen. Heißt: Wer zuhause einen kuscheligen Kumpel 🐶🐱 hat, kann wahrscheinlich bald auf Nummer sicher gehen und das Tier gegen SARS-CoV-2 impfen lassen. Aktuell besteht für Tiere aber keine große Gefahr durch das Virus, da weltweit nur wenige hundert Fälle bei Hunden und Katzen gemeldet wurden und eine Übertragung zwischen Haustier und Mensch aktuell als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Aber für Züchter, Zoos und Massentierhaltungen ist die Impfung ebenfalls interessant. Wann die Impfung in Deutschland erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.

Video: Infektion trotz Impfung? Was du wissen musst

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->