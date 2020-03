Ekel-Rapper Felix Krull: Mit dieser Challenge bringt er alle in Lebensgefahr 😳

Das ging ordentlich in die Hose 😕 Dass der Münchner Felix Krull seine Follower gerne mit ekeligen Challenges und seinen irren Drogen-Exzessen unterhält, um irgendwie an Klicks zu kommen, ist nichts Neues mehr. Doch was er jetzt gebracht hat, ist selbst für den 33-Jährigen zu krass! Vergangenes Wochenende trat er die sogenannte „Corona-Challenge" an: Die Aufgabe deren bestand scheinbar darin, verschiedene Gegenstände in der Öffentlichkeit abzulecken. Zum Beispiel "markierte" er dabei einen Münchener Fahrkarten-Automaten. Ganz schön respektlos – aber er zog es tatsächlich durch. Anschließend postete er dann voller Freude sein Video im Netz. Dass er sich und andere damit in Lebensgefahr bringen könnte, schien ihn dabei mal so gar nicht zu interessieren... Kaum zu glauben: Vielmehr wollte er damit "beweisen", dass das Virus eine Verschwörung seitens der Regierung sei – natürlich vollkommener Schwachsinn.

Polizei nimmt Skandal-Rapper in Gewahrsam

Als die Münchener Polizei von dieser Aktion erfährt, fackelt sie nicht lange und erstattet gegen den Rapper sofort eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Da sie davon ausgehen müssen, dass sich Felix bereits mit dem Corona-Virus infiziert hat und durch seine Ekel-Aktion andere mit der Krankheit anstecken will, nehmen sie ihn in Gewahrsam. Auf der Wache angekommen, muss der 33-Jährige einen Corona-Test machen. Dafür sitzt er erst einmal in Untersuchungs-Haft. Erst als das Testergebnis negativ ausfällt, darf er schließlich wieder aus dem Gefängnis. Auch wenn die Gefahr dadurch gebannt ist, sind sich sogar seine Fans einig: Diese Aktion war total daneben !

Corona-Challenge: Lebensgefahr!

Das Thema Corona beschäftigt uns gerade alle. Auch schon viele Stars sind bereits mit dem Virus infiziert – aus diesem Grund freuen wir uns über jede Ablenkung, die uns in der Krisenzeit auf andere Gedanken bringt. Doch sich und andere deshalb in Gefahr zu bringen, lässt einen wirklich am Menschenverstand zweifeln! Viele Ärzte, Krankenpfleger und Helfer tun alles, um unser Umfeld so steril wie nur möglich zu halten und den Erregern somit keine Chance zu geben. Fame-geile Menschen hingegen, die an sogenannten „Corona-Challenges" teilnehmen, schaden dadurch nicht nur sich selbst, sondern bringen andere in Lebensgefahr. Kleiner Tipp: Bei Langeweile solltet ihr besser unsere witzigen Challenges ausprobieren, als sich und andere zu gefährden. ;)

