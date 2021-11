Coole Spiele-Ideen gegen Langeweile!

Langeweile nervt und macht sich schneller breit, als man denkt. Vor allem in der häuslichen Corona-Quarantäne. Da kommen coole Ideen gegen Langeweile sehr gelegen. Damit du nie wieder das Gefühl kriegst, dass du nicht weißt, was du machen sollst, findest du hier ein paar coole Spiele-Ideen für dich und deine Freunde. Immer noch Langeweile? Wir haben für dich ein Quiz gegen Langeweile! Viel Spaß damit!

Rätsel oder Scherzfragen? Dein Quiz gegen Langeweile!

Mit diesen Spielen hat Langeweile keine Chance mehr

1. Garten-Parcours

Sport-Freaks, aufgepasst! Baut euch einen Parcours mit verschiedenen Gegenständen (Das kann wirklich alles sein, das ihr gerade Zuhause habt oder in der Garage findet) auf und startet eine Challenge, bei der ihr euren Kumpel oder eure BFF herausfordert! Das Ziel: Die Hindernisse schneller überwinden, als die anderen. Stoppt dabei die Zeit und challenged euch. Einizge Bedingung: Ihr braucht einen Garten oder die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, um die Gegenstände aufzubauen …

Vom Reifen, bis kleineren Gegenständen kannst du alles für deinen Parcours verwenden. stock.adobe.com/ Lorelyn Medina

2. Stadt, Land, YouTuber

„Stadt, Land, Fluss“ macht schon echt viel Fun, aber das Spiel könnt ihr auch noch cooler pimpen. Hier kommt ein lustiges Upgrade für alle YouTube-Fans: Erstellt dazu verschiedene Kategorien, wie z.B. YouTuber, Song, Serie, Film, Fußballer und als Special: Disney-Stars. Das macht NOCH mehr Spaß. Das Spiel gibt's übrigens auch online, man muss also nicht einmal Papier und Stift haben!

3. Würdest du eher … ?!

„Wahrheit oder Pflicht“ war gestern! Jetzt kommt: „Würdest du eher?!“ Und dabei stellt ihr euch verrückte Fragen wie z.B.: „Würdest du eher unseren Lehrer küssen oder aber einen Regenwurm essen?“

Wer würde eher? Lerne mehr über deine Freunde und habt gleichzeitig mega viel Spaß. ©Drobot Dean - stock.adobe.com

5. Flachwitze-Challenge gegen Langeweile

Die Flachwitze-Challenge geht so: Ihr setzt euch gegenüber und habt beide den Mund voller Wasser. Eine dritte Person liest die schlechtesten Witze ever vor und versucht euch zum lachen zu bringen. Wer von euch das Wasser zuerst ausspuckt, hat verloren.

6. Kunterbunter Smartie-Alarm

Dafür braucht ihr vier Plastikbecher, zwei Strohhalme und jede Menge Smaaartiiies. Los geht’s: Saugt mit dem Strohhalm einen Smartie an und versucht, ihn so in den anderen Becher zu transportieren. Wer bekommt in einer Minute am meisten Smarties in seinen Becher und gewinnt so das Spiel? Am Ende dürft ihr die Sweeties natürlich auch verputzen. :-)

7. Sauer macht happy

Schnappt euch eine große Plastikschüssel, füllt sie mit Wasser und legt fünf Zitronen hinein. Wie viele Zitronen bekommt ihr mit dem Mund in 30 Sekunden herausgefischt? Beißen, saugen – alles erlaubt!

8. Film-Abend als Kino-Event

Im Kino läuft gerade nix, aber irgendwie habt ihr mal wieder Lust, so richtig schönes Kino-Feeling zu spüren? Macht aus euren Lieblingsfilmen (oder einen, den ihr noch nicht kennt) einfach ein richtiges Event! Es ist super einfach: Bastelt für euch und eure Freund*innen tagsüber Kino-Tickets. Da könnt ihr euch dekorativ so richtig austoben – so mit Glitzerstift und allem Drum und Dran! Dann noch das Wohnzimmer mit Kissen, Deko und Decken bestücken und schließlich darf natürlich selbstgemachtes Popcorn nicht fehlen! Abends ist dann der offizielle Einlass. 😊 Ihr werdet merken: So ein Filmabend kann zu einem richtig Event werden, wenn man ihn selbst zu einem macht! Ihr braucht Filmideen? Wie wäre es mit Liebesfilmen fürs Herz? Oder ist euch eher der Sinn nach einem Highschool-Film? Wir haben da schon mal ein bisschen was für euch gesammelt! 😊

Ein Filmabend kann mit ein wenig Vorbereitung ein richtig schönes Event werden! wundervisuals/iStockphotos

9. „Wer bin ich“ in Disney-Version

Das normale „Wer bin ich?“ ist euch zu lame? Dann nehmt doch mal ein Upgrade vor. Wie wär’s mit Cartoon-­Helden wie Flash, Shrek & Co., die ihr ­pantomimisch oder aber durch Fragen erraten müsst? Aber hoffentlich seid ihr nicht gaaanz so laaangsam wie Flaaaaaash von dem Film "Zoomania" !

10. Blind schminken

Was die bekanntesten YouTuber können, könnt ihr auch! Eine ist das Model und lässt sich von der anderen mit verbundenen (!) Augen schminken. Posten nicht vergessen ... 😜 Vertreibt garantiert jede Form von Langeweile!

11. Star-Crush versenken!

Das perfekte Spiel gegen Langeweile Bauer Media

So geht's:

1. Ihr braucht beide zwei Spielfelder mit je 10 x 10 Kästchen. Obendrüber stehen Zahlen von 1 bis 10, an der Seite Buchstaben von A bis J.

2. Jede malt nun in eins der Spielfelder ihre Star-Crushs ein: 5 Kästchen für 1 Star, 4 für 2, 3 für 3 und 2 für jeweils 2 Stars. Die Kästchen müssen aneinanderliegen – waagerecht oder senkrecht – und dürfen nicht um die Ecke gehen. Zwischen jedem Schiff muss ein Kästchen frei bleiben.

3. Spielbeginn! Du nennst nun ein Kästchen, z.B. D4 oder A7. Deine Freundin sagt „Treffer“, wenn du auf eines ihrer Star-Kästchen gestoßen bist. Du markierst dir deine genannten Kästchen am besten selbst auf dem zweiten Spielfeld (Rot für Treffer, Blau für daneben), dann weißt du, was du schon geraten hast. Sie markiert deine Angaben auf ihrem Spielfeld. Du darfst nur so lange raten, wie du Treffer landest, dann wechselt ihr.

Wenn alle Teile eines Crushs gefunden wurden, sagt man „versenkt“. Sobald eine von euch jeden Star-Schwarm der anderen versenkt hat, hat sie gewonnen.

12. Tanz auf der Eisscholle

Das könnt ihr zu zweit oder zu mehreren spielen! Jeweils 2 Personen bilden immer ein Paar und stellen sich gemeinsam auf die „Eisscholle“ – einem Zeitungsblatt. Nach jedem Stopp der Musik wird die Zeitung einmal in der Mitte umgeklappt. Wer schafft es, am längsten auf der schmelzenden Eisscholle zu tanzen, ohne hinzufallen?

Mehr zum Thema

