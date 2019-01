Süß in Pastellfarben! Diese Teile werden kombiniert: A Tube-Kleid von Orsay, ca. 15,90 ? B Streifentop von New Yorker, ca. 9,95 ? C Print-Shirt von C&A, ca. 4,50 ? D Blumenshorts von New Yorker, ca. 7,95 ? E Rock von Pimkie, ca. 19,95 ? F Schläppchen von Nanu-Nana, ca. 0,79 ?