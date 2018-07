Cool: Neues Feature auf BRAVO.de!

Genial: Ab jetzt kannst du allen Usern von BRAVO.de Nachrichten schicken!

Endlich ist es soweit: Ab sofort hast du die Möglichkeit, als registrierter User anderen Leuten, die ebenfalls bei BRAVO.de registriert sind, private Nachrichten zu schicken!*

Das bedeutet, dass nur der User, an den du die Nachricht schickst, diese lesen kann. Ihr seid also völlig unter euch und könnt über das quatschen, was euch gerade interessiert!

Wie das geht? Natürlich mit unserem brandneuen Nachrichten-Tool!

Das Nachrichten-Tool rufst du über die Board-Übersicht auf (also über den Button mit der blauen Flüstertüte in der Navigation oben). Klick dort dann einfach auf den Button mit dem Briefumschlag ("Nachrichten") neben der Suche - und schon bist du in deinem ganz persönlichen Nachrichten-Tool!

Das alles kann das neue Nachrichten-Tool!

Wenn du angemeldet bist, informiert dich das Nachrichten-Center gleich auf der Board-Übersicht, wenn du eine neue Nachricht bekommen hast. Messages, die dir besonders wichtig sind, lassen sich im Archiv abspeichern! Und wenn du von jemandem keine Nachrichten bekommen willst? Dann setzt du ihn oder sie einfach auf die praktische Ignorelist - und schon erreicht dich von diesem User keine einzige Nachricht mehr!

* Um auf BRAVO.de private Nachrichten verschicken zu können, musst du dich zusätzlich zur normalen Registrierung noch mit deiner Handynummer registrieren. Diese Registrierung ist für dich kostenlos. Du bist schon auf BRAVO.de registriert, hast also einen Nick? Dann findest du die Handyregistrierung über den Button "Profil ändern" (der kleine Schraubenschlüssel) in deiner Visitenkarte. Wenn du noch nicht auf BRAVO.de registriert bist, führt dich dieser Link zur kostenlosen Registrierung!

