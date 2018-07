Charmed: 6. Staffel jetzt auf DVD!

Die zauberhaften Hexen kommen jetzt mit der 6. Staffel zu dir . . .

Das passiert in der sechsten Staffel: Leo entscheidet sich, Ältester (Führer des Hohen Rates) zu werden. Eigentlich dürfte er Piper und seinen kleinen Sohn Wyatt aus diesem Grund nicht mehr sehen, dennoch treffen sie sich regelmäßig. Als Piper noch einmal von Leo schwanger wird, zieht sie sich, nachdem feststeht, dass jemand versucht, Wyatt zu töten, in die Hexenschule zurück.

Chris ist Wyatts jüngerer Bruder, der aus der Zukunft gekommen ist, um zu verhindern, dass sein großer Bruder ein Dämon wird. Er ist auch der neue Wächter des Lichts.

Gideon, der Leiter der Hexenschule, in der Piper sich versteckt hält, scheint zunächst sehr an dem Wohlergehen von Mutter und Sohn interessiert zu sein. Jedoch stellt sich heraus, dass er es ist, der Wyatt töten will, weil er meint, auf diese Weise die Folgen der Verwandlung von Pipers Sohn in einen Dämon abwehren zu können.

In der Unterwelt gibt es inzwischen eine dämonische Reality-Game-Show, in der live vor der Kamera Hexen umgebracht werden. Als sich die Schlinge um Gideons Hals immer weiter zuzieht, hetzt er die Moderatoren der Game-Show auf die Schwestern, um sie auszuschalten und so den Weg zu Wyatt frei zu machen. Der Versuch scheitert allerdings, weil der kleine Sohn von Piper und Leo ihn in die Unterwelt zu dem Dämon Barbas schickt.

Phoebe verliert ihre magischen Fähigkeiten, weil sie zu häufig Unfug damit getrieben hat. Das Tribunal erkennt sie ihr deshalb ab. Sie beschließt, sich auf die Suche nach Wyatts späterem Mörder zu machen....

Quizzen? Hier geht's zum Charmed-Quiz!

Gewinnspiel: Wir verlosen 2 x die komplette 6. Staffel! Mach mit! So machst du mit: Schick eine E-Mail an gewinnspiel@bravo.de (Betreff: charmed, bitte unbedingt genauso angeben!). Nenn uns in deiner Mail deinen vollständigen Namen, deine Postanschrift und dein Alter. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 30. April 2006; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.