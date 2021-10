Charlie Sheen: Tochter flüchtet vor Missbrauch!

Charlie Sheen war einmal ein heller Stern am Hollywood-Himmel. Es gab Zeiten, da erhielt der Schauspieler und „Two And A Half Men”-Star eine Viertelmillionen Dollar für … nicht besonders viel Arbeit, um ehrlich zu sein! 🤣 Aber diese Zeiten sind lange vorbei, von seinen Millionen hat er das meiste schon verloren und wenn er dieser Tage Schlagzeilen macht, dann meist mit wenig erfreulichen Nachrichten. Wie auch in diesem Fall, der aber ausnahmsweise nur indirekt mit ihm zu tun hat: Tochter Sami postete kürzlich ein TikTok, auf dem sie krasse Vorwürfe gegen ihre Mutter und deren Ehemann Aaron Phyper äußerte. Sogar von Missbrauch war die Rede. 😨

„Ich war in einem missbräuchlichen Haushalt gefangen“

Die 17-Jährige schockierte sicherlich nicht nur ihre Mutter, als sie das Video postete, das inzwischen privat ist. „Vor einem Jahr noch war ich gefangen in einem missbräuchlichen Haushalt, habe mich selbst gehasst und habe tagelang nichts gegessen oder geschlafen, war furchtbar depressiv, habe die Schule gehasst, etc. …“, schrieb Sami beim Video. Dann gibt es einen Cut: Sami sitzt da, lächelnd, mit dem Text: „Jetzt: Ich bin endlich aus diesem Höllenhaus ausgezogen, hatte mein spirituelles Erwachsen, habe 2 Katzen, bin glücklich Single, voller Selbstliebe und habe die High School abgebrochen.“ Inzwischen wohnt sie bei ihrem Vater Sheen, der offenbar sehr glücklich ist, wie er über einen Sprecher verkündet: „Sam ist wundervoll. Ich liebe sie und alle meine Kinder bedingungslos.“

Mutter Richards ist fassungslos

Einer Quelle von US Weekly nach, sei die Mutter von Sam „sehr traurig“ wegen der Situation mit ihrer Tochter. Richards habe „normale Regeln gesetzt, die jedes Elternteil setzen würde“, so die Quelle. „Sam wollte diesen Regeln nicht folgen.“ Sheen offenbar auch nicht, glaubt man der Quelle. Der Schauspieler habe einen „anderen Erziehungsstil und Sami entschied, bei ihm zu wohnen“. Richards und Sheen hatten sich 2005 getrennt, da war Richards gerade im sechsten Monat schwanger mit ihrer gemeinsamen zweiten Tochter, Lola. Richards teilte schon öfter ihre Vergangenheit mit dem „Two And A Half Men“-Star und wie seine damaligen Drogeneskapaden die Mädchen beeinflusst hätten. Sheen sei clean gewesen als die beiden heirateten, doch mit der Zeit wurde es immer schlimmer, erinnert sich Richards in der Show „RHOBH“. „Es war eine sehr finstere Zeit, sehr toxisch und ich reichte die Scheidung ein, da war ich gerade im sechsten Monat schwanger [mit Lola]. Ich habe alles getan, um Charlies Verhalten zu verstecken. Wie kannst du deinen Kindern auch sagen, was da gerade passiert?“

