Charli D'Amelio: 10 Fakten über den TikTok-Star

Charli D'Amelio hat eine unfassbare Karriere – und dabei ist sie nicht einmal volljährig! Der TikTok-Star sammelt Abermillionen Follower unter sich, macht in Animationsfilmen mit, hat bald eine eigene Doku-Show … Und tanzt sich wie ganz nebenbei noch in die Herzen der Fans! 💖 Wir haben 10 Fakten über den TikTok-Star gesammelt, die du vielleicht noch gar nicht kennst! 😉

Charli D'Amelios Follower bei TikTok

Mittlerweile hat Charli D'Amelio über 113,4 Millionen Follower bei TikTok (Stand: 19.04.2021) – damit ist sie Spitzenreiterin und auf der Nummer eins! Kein*e andere*r TikTok-Nutzer*in auf der ganzen Welt hat mehr Follower als sie. Auf dem zweiten Platz ist übrigens ihre BFF, Addison Rae, mit 79, 8 Millionen Followern! Das ist ein ganz schön krasser Vorsprung, den das Mädel aus Norwalk, Connecticut da aufbauen konnte!

Wie alt und wie groß ist Charli D'Amelio?

Das ist sicherlich einer der krassesten Facts über den TikTok-Star, denn Charli D'Amelio ist gerade einmal 16 Jahre alt! Geboren ist sie am 01. Mai im Jahr 2004 und ist damit vom Sternzeichen Stier. Sie ist 1,70 m groß.

Charli D'Amelio ist die geborene Tänzerin

Wo wir gerade bei krassen Altersfacts sind: Quasi kaum, dass Charli D'Amelio geboren wurde, hat sie schon angefangen, zu tanzen! Ja okay, wir übertreiben ein bisschen, aber nicht viel! 😂 Denn schon mit drei Jahren hat Charli getanzt. Sie ist eine Wettkampftänzerin und hat schon mit fünf Jahren damit begonnen, an Wettbewerben teilzunehmen. Die Tik-Tok-Moves muss sie sich ja irgendwo antrainiert haben. 😉 Auf ihrem Insta-Profil könnt ihr euch ein paar Bilder ihrer Wettkämpfe anschauen.

Die Beziehung zwischen Charli D'Amelio und Chase Hudson endete mit Drama

Bis April letzten Jahres hatte Charli einen Freund, Chase Huson, Musiker und TikTok-Star. Die Beziehung der beiden war eine Zeit von süßen Insta-Fotos und Storys geprägt, doch dann kam das überraschende Ende. Und nach dem überraschenden Ende wurde es überraschend dramatisch! Wirkte es kurz noch so, als hätten sich die beiden im Guten getrennt, führte eine Twitter-Schlacht im Juli letzten Jahres dazu, dass so MANCHE unangenehme Details der „Sway House“-Bewohner*innen auf den Tisch kamen. Unter anderem, dass Chase mit einer anderen geknutscht hat. Wie gesagt, unter anderem, da wurde EINE MENGE öffentlich bei Twitter ausgeplaudert. Lest selbst, wenn ihr die Details nicht mehr wisst. 🙈

Charli D'Amelios Schwester Dixie D'Amelio

Nicht nur Charli ist TikTok-fame, auch ihre drei Jahre ältere Schwester Dixie D'Amelio (19) hat beinahe über 50 Millionen Follower! Gemeinsam starteten die Schwestern auf der Tanz-App durch. Dixie hat selbst ein paar sehr emotionale Boyfriend-Storys hinter sich und wurde ebenfalls betrogen. Ihr neuer Boyfriend Noah Beck scheint aber gut für sie zu sein – auch und gerade weil sie ziemlich krass auf sein „Ich liebe dich“ reagiert hat. 😁

Charli D'Amelio geht sehr offen mit ihren psychischen Problemen um

Charli ist kein Mensch, der seine Probleme versteckt. Im Gegenteil ist der TikTok-Star sehr offen mit den psychischen Problemen umgegangen, mit denen Charli so zu kämpfen hat. Ein Thema ist dabei sind ihre eigenen Bodyissues, die durch Kommentare der „Fans“ noch verstärkt werden. Letztes Jahr hat sie sich klar in einem Twitter-Statement dazu geäußert und eine Grenze gezogen: „Hört auf, über meinen Körper zu reden! Es ist nicht eure Aufgabe, mir zu erzählen, ob ich gerade abnehme oder zunehme.“ Gemeinsam mit ihrer Schwester Dixi setzt sie sich für die Initiative von UNICEF ein, die gegen Cyberbullying vorgeht. Sie selbst kenne sich mit Hate im Netz sehr gut aus und weiß, wie wichtig es ist, Unterstützung zu bekommen, wenn man gemobbt wird. Ihre Unterstützung seien ihre Schwester und ihre Eltern. 💖

Die D'Amelios bekommen eine Reality-Show

Der Erfolg von Charli D'Amelio zieht immer größere Kreise! Schon längst scheint es Charli mit TikTok allein schon zu langweilig zu sein. 😉 Im Animationsfilm „StarDog And TurboCat“ leiht sie einer kleinen Maus ihre Stimme. Nun werde Fans von Charli und Dixie die beiden nicht nur in kurzen Videos sehen können: Eine Reality-Show über die GESAMTE D'Amelio-Familie ist schon für den amerikanischen Streaming-Dienst Hulu gesichert! Könnte die Show das neue „Keeping Up with the Kardashians“ werden? Wir hoffen auf jeden Fall SEHR stark, dass die Serie auch in Deutschland zu streamen sein wird.

Charli D'Amelio auf Instagram

Auch auf Instagram ist Charli ein Mega-Star! Dort folgen ihr über 40 Millionen Menschen. Ihren Instagram-Kanal startete sie 2016, als sie dort ihr erstes Foto hochlud. Heute nimmt sie uns in ihren Instagram-Stories und auch im Feed überall hin mit und zeigt uns ihren spannenden Alltag.

Charli D'Amelio auf YouTube

Genau wie ihre "Hype House"-Kolleg*innen hat auch Charli D'Amelio sich einen YouTube-Kanal eingerichtet. Dort hat sie bisher über 9 Millionen Abonnent*innen und dreht sehr gerne Videos mit ihren Freund*innen. Letztes Jahr gab es ein Halloween-Special mit ihrer Schwester Dixi, James Charles, Chase Hudson, Noah Beck und Larray!

Sie liebt Donuts und Kaffee

Weil Charli D'Amelio so krass auf Donuts abfährt, hat sie eine Kooperation mit Dunkin Donuts! Sie macht auf ihren Social Media-Accounts Werbung für das Fast Food-Restaurant und bekommt im Gegenzug ein Leben lang alles for free! Krass, oder? 😱 In Amerika ist Dunkin Donuts wohl ungefähr so etwas, wie bei uns Starbucks – superbeliebt und verbreitet! Kein Wunder, dass deshalb auch Pink und Orange ihre Lieblingsfarben sind!

