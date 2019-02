Bushido ist einsam und sucht eine Freundin!

BRAVO: Suchst du eine Frau? Bushido: Ja. Aber für mich ist es sehr schwer, die Richtige zu finden. Seit ich 15 bin, hab ich immer darauf hingearbeitet, alles zu knallen, was mir in den Weg kommt. Und da gibt es für mich jetzt irgendwie keinen Weg mehr zurück. Ich lerne keine Frau mehr kennen, bei der ich denke, mit der will ich mein Leben verbringen, oder sie soll die Mutter meiner Kinder sein. Durch meinen verrückten Lebensstil habe ich mir das selber verkackt.