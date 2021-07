BTS: Das hätten die Band-Mitglieder anders gemacht!

BTS: Diesen Rat geben sie ihrem früheren Ich

Die K-Pop-Stars BTS gehen immer wieder in die Musikgeschichte ein. Aber auch wenn die Band gerade Erfolge auf der ganzen Welt feiert, gibt es doch ein paar Dinge, die die Gruppe gerne anders gemacht hätte. In einem Interview haben die Künstler verraten, was sie ihrem früheren Ich raten würden. Ihre Antworten sind mega motivierend! Anführer RM zum Beispiel sagt: "Wenn du dich entscheiden musst, ob du gehen sollst oder nicht – geh!" J-Hope hat in den letzten Jahren festgestellt: "Wenn das Leben hart wird, schau dir an, welche Menschen dich lieben. Du wirst gute Energie von ihnen bekommen." Und Jungkook hat aus seinen Fehlern gelernt: "Lass deine Fehler nie eine Beziehung runieren, sonst wirst du wichtige Menschen verlieren. Und koste dein Leben voll aus."

BTS: Englisch lernen und Good Vibes

Jin und Suga würden ihrem Vergangenheits-Ich eher einen praktischen Tipp geben: "Bitte lern rechtzeitig Englisch!" Zu Beginn ihrer Karriere konnten BTS noch nicht ahnen, dass sie bald zahlreiche Interviews auf Englisch geben würden. RM hat sich da besser vorbereitet – er hat durch die Serie "Friends" Englisch gelernt. Insgesamt würden die Jungs ihrem früheren Ich raten, sich von niemandem runterziehen zu lassen. Jimin dazu: "Verschwende deine Zeit nicht mit schlechter Energie. Genieß dein Leben!" V blickt stolz auf die Vergangenheit der Band zurück: "Wir haben hart gearbeitet!" Und darauf können die Superstars auch sehr stolz sein. Die Band hat bereits angekündigt, dass sich die Musik von BTS verändern wird. Schließlich sind die Jungs erwachsen geworden – das sieht man auch an ihren reflektieren Tipps an ihr jüngeres Ich. BTS sind eben nicht nur durch ihre Musik, sondern auch als Personen eine Inspiration für ihre Fans. 💜

