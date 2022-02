BTS Jungkook: Davor hat er richtig Angst!

BTS: Jungkook verrät, wovor er Angst hat

Mit BTS hat Jungkook die Musikwelt in Rekordzeit erobert. Obwohl sie sich gerade noch in einer Winterpause befinden, brechen sie immer noch neue Rekorde und überraschen ihre Fans ab und an auch mal.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

BTS-Star V: Sein krasser Plan für 2022

BTS: So heißen die Jungs auf Instagram!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Bei so einem Riesen-Erfolg dürfte man doch eigentlich vor nichts und niemand mehr Angst haben, oder doch? Jungkoook hat jetzt verraten, wovor er so richtig Angst hat – auch nach so vielen Jahren noch.

BTS: Jungkook fühlt sich bei Fotoshootings unwohl

Die Angst vor kleinen, engen Räumen, Spinnen oder Höhe ist eigentlich ganz verbreitet, doch nichts davon versetzt Jungkook so in Panik wie Fotoshootings! Nach so vielen Jahren im Musikbusiness müsste er doch eigentlich schon Profi sein und das im Schlaf können. Tatsächlich hat er damit aber noch sehr große Probleme: "Ich mochte es noch nie wirklich, wenn Bilder von mir gemacht wurden. Ich zeige mich trotzdem immer von meiner besten Seite, wenn es um etwas geht, das ich tun muss, wie zum Beispiel Fotobücher. Aber es ist immer noch nicht einfach für mich." Video zu drehen, findet er hingegen gar nicht mal so schlimm. Aber wenn er sich nach so vielen Jahren immer noch unwohl bei Fotoshootings fühlt, wird sich das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->