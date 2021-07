BTS: DAS kann kein Band-Mitglied

Die BTS-Mitglieder scheinen alles zu können: Sie können singen, sie können tanzen und sie können rappen! Eine Boyband, die tatsächlich aus richtigen Musikern besteht. Gar nicht mal so häufig, wie man meinen könnte. In ihrer Web-Serie, „RUN BTS“, haben die Stars nun aber gezeigt, dass auch sie ihre musikalischen Grenzen haben. Was sie irgendwie nur noch sympathischer macht!

Ein Instrument können sie alle nicht spielen

BTS, aka eine der beliebtesten Boybands aller Zeiten, lässt jedes Fanherz mit ihrer kleinen Web-Serie höherschlagen. In der Show stellen sich die Jungs rund um Jungkook, Jin, Jimin, RM, Suga, Hin, V und J-Hope, eigens gewählten Challenges. Diese reichen von Kochen zu Tennis, bis hin zu Blumenarrangements (ohja, that happened 😂). In einer aktuellen Folge haben sie sich Herausforderungen rund um das Thema Coronavirus ausgedacht. Mit dabei war ein Indoor-Ratespiel – und ein Battle mit der Mundharmonika! Für diese besondere Challenge wurde einem Mitglied die Mundharmonika gegeben, mit der er dann einen Song von BTS spielen musste. Die anderen mussten raten, welcher Song gerade vorgespielt wurde. Schnell stellte sich dabei die eigentliche Challenge heraus: Die Jungs können allesamt keine Mundharmonika spielen! 😁 Vs musikalischer Beitrag wurde mit einem Lachanfall der Mitglieder belohnt, aber auch beim Rest klang es nur marginal besser. Zumindest hatten die Jungs Spaß!

BTS-Mitglieder spielen einige Instrumente

Und was ist schon ein einziges Instrument, wenn viele der Jungs auf eine Bandbreite an Instrumenten zugreifen können? Jin kann zum Beispiel Klavier, Ukulele und Gitarre spielen, wie er erst kürzlich demonstrierte! Suga ist am Klavier ebenfalls ein Ass und in einem Video zeigte J-Hope letztens, dass er eine Flöte mit der Nase spielen kann! Das sieht nicht nur richtig witzig aus, sondern klingt sogar ziemlich gut. 😁 Also: Auch wenn die Jungs ein Instrument (noch) nicht gemeistert haben, bleiben sie weiterhin richtig talentierte und liebenswerte Musiker!