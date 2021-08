BTS: Das hält die K-Pop-Stars wirklich zusammen!

2018 ist es fast zum Band-Aus von BTS gekommen

Die K-Pop-Band hätte sich wirklich fast getrennt! Kaum vorzustellen. In einem Interview verriet Jin, dass die Jungs von BTS stark darüber nachgedacht haben, sich Anfang 2018 zu trennen. "Wir haben am Anfang des Jahres mental echte Schwierigkeiten gehabt. Wir haben untereinander viel geredet und haben sogar in Erwägung gezogen die Band aufzulösen", erzählte Jin. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen und die Jungs es zusammen geschafft, die Zeit zu überwinden. Dass sie auch weiterhin eine Band bleiben wollen, haben sie vor kurzem nochmal bestätigt.

BTS verlängern ihren Vertrag

Die Verträge von V, Jungkook (der sich erst kürzlich etwas Krasses geleistet hat), Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope wären 2020 eigentlich abgelaufen, doch die Jungs von BTS zeigen, wie stark ihr Zusammenhalt wirklich ist und verlängerten die Verträge im Oktober. Die K-Pop-Band bleibt noch bis mindestens 2026 zusammen! 😍 Im Dezember gab es dann nochmal eine gute Nachricht für BTS und ihre Army: Der Militärdienst wurde vorerst abgesagt! BTS wird uns also auch die nächsten Jahre ohne Unterbrechung mit mega Songs und richtig guten Dance-Moves beeindrucken. Bestimmt haben die Jungs auch in Zukunft die ein oder andere Überraschung für uns auf Lager.

Das hält BTS zusammen

Wenn mehrere Personen mit verschiedenen Charaktereigenschaften immer und überall Zeit zusammen verbringen, ist es verständlich, dass es ab und zu mal zu kleineren Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen kommt. Das kennt man aus seinem eigenen Freundeskreis. Das ist auch bei K-Pop Band BTS nicht anders und trotzdem schaffen sie es, seit über sieben Jahren fest zusammenzuhalten. In einem Interview verriet J-Hope, dass die Band untereinander öfters mal gestritten hat, als sie angefangen haben miteinander zu arbeiten und zu wohnen. Vor allem V und Jimin sollen besonders oft aneinandergeraten sein. Trotz ihrer so unterschiedlichen Persönlichkeiten haben BTS es geschafft ihre Differenzen zu überwältigen. Ihr Geheimnis ist eigentlich etwas ganz simples, denn sie konzentrieren sich auf ein Ding, das sie auf jeden Fall gemeinsam haben: Der Wunsch, erfolgreich zu sein. In einem Interview erzählte Suga: "Wir fokussieren uns auf die Band und respektieren jeden Einzelnen von uns so, wie er ist."

